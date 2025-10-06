Warum europäische Small und Mid Caps 2025 wieder verstärkt den Weg in die Portfolios finden – und was Anleger jetzt wissen müssen.

Lange standen sie im Schatten der großen US-Techwerte, doch 2025 melden sich Europas Nebenwerte mit Macht zurück. Der deutsche S-Dax legte allein im ersten Halbjahr um beeindruckende 32 Prozent zu – ein Plus, das selbst den Dax und viele US-Indizes in den Schatten stellt. Für Investoren stellt sich die zentrale Frage: Handelt es sich nur um eine kurzlebige Rally – oder stehen wir erst am Beginn einer nachhaltigen Trendumkehr?

Zahlreiche europäische Small und Mid Caps notieren deutlich unter ihrem historischen Bewertungsniveau. Gleichzeitig bieten viele Unternehmen robuste Bilanzen, klare Geschäftsmodelle und starke Marktpositionierungen. Value-Bewertungen und gute Geschäftsaussichten bilden ein solides Fundament für ein Comeback der europäischen Nebenwerte.

Kapitalströme kehren zurück nach Europa

Nach zwölf Quartalen mit massiven Abflüssen fließt wieder frisches Geld in europäische Aktienfonds: Fast 50 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2025, wie Morningstar kalkuliert. Parallel dazu verzeichneten US-Anleihemärkte bemerkenswerte Abflüsse. Anleger entdecken die Chancen in Europa neu – und rücken vor allem auch deutsche Nebenwerte ins Zentrum ihrer Strategien.

Schub durch Politik und Geldpolitik

Die milliardenschweren Investitionsprogramme der Bundesregierung in Infrastruktur, Energie und Verteidigung geben mittelständischen Champions neue Perspektiven. Gleichzeitig sorgen die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank für günstigere Finanzierungskonditionen – ein Umfeld, in dem gerade Small Caps traditionell überdurchschnittlich profitieren.

Fünf Gründe für den Aufschwung

Im neuen Whitepaper „Europa – die Nebenwerte holen auf“ werden die entscheidenden Treiber hinter der Renaissance europäischer Small und Mid Caps analysiert. Sie erfahren:

warum die aktuelle Bewertungslücke historisch bedeutsam ist,

wie geopolitische Entwicklungen Kapitalströme nach Europa umleiten,

welche Sektoren und Geschäftsmodelle besonders profitieren,

welchen Schutz der europäische Binnenmarkt in unsicheren Zeiten bietet,

und warum die EZB-Zinswende gerade jetzt ein Turbo für Nebenwerte ist.

Jetzt genauer hinschauen

Europas Nebenwerte sind zurück – stärker, solider und chancenreicher, als viele Anleger vermuten. Wer das Potenzial frühzeitig erkennt, kann von einem Stimmungsumschwung profitieren, der weit mehr sein könnte als eine kurzlebige Aktienrotation.

„Whitepaper" mit Analysen und einem Interview mit dem SQUAD Fonds Gründer Stephan Hornung