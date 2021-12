St. Galler Kantonalbank befördert Thomas Uder

Thomas Uder wird künftig die Münchner Niederlassung der St. Galler Kantonalbank verantworten. Bisher verantwortete er seit Juli 2012 den Aufbau und die Leitung des Bereichs „Key Clients“. Uder wird in seiner neuen Position direkt an den Vorstand Christoph Lieber berichten.Vor seinem Wechsel zur St. Galler Kantonalbank war Uder seit 2003 bei der Credit Suisse Deutschland tätig. Zuletzt war er dort als Regionalleiter des Bankhauses für den Standort München zuständig. Mit dem Münchner Markt ist er also bereits langjährig vertraut. Weitere Berufsstationen umfassen Tätigkeiten bei der M.M. Warburg & Co., der Deutschen Bank und Hardy & Co.