St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt: DAS INVESTMENT lädt ins Millerntor

Besuchen Sie mit uns das Freudenhaus der Liga am Hamburger Kiez. Am Montag, 19. Dezember, bebt ab 20.15 Uhr das Millerntor: St. Pauli empfängt die Eintracht aus Frankfurt. Und Sie können mit. Wir schenken Ihnen eine Karte und Sie begleiten Malte Dreher, Chefredakteur von DAS INVESTMENT und Pauli-Fan, zum Spitzenspiel.Sitzplatz in der Südkurve, kühles Astra vor und nach dem Spiel und eine unvergessliche Atmosphäre werden garantiert.Schicken Sie uns bis zum 9. Dezember ein Foto von Ihnen in Fan-Kluft. Ein Bild mit Vereins-Schal reicht. Und lassen Sie uns in einigen Sätzen wissen, warum Fußball und Börse für Sie eine große Leidenschaft ist. Unter den originellsten Einsendungen verlosen wir am 12. Dezember die Eintrittskarte.Bild und kurzen Text schicken Sie bitte bis zum 9. Dezember mit vollständiger Signatur/Adressinformationen an [email protected] Ferner stimmen Sie mit Absenden der E-Mail einer Veröffentlichung Ihres Namens, Bildes und Textes zu. DAS INVESTMENT lädt zum Spiel. Die Kosten für die Anreise und eine mögliche Übernachtung übernimmt der Verlag nicht.