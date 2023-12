Die Geschichte der Staatsverschuldung reicht weit zurück. In der Anfangszeit dienten die Staatsschulden zwar fast ausschließlich der Finanzierung von Kriegen. Später aber wurden sie mehr und mehr für die Bereitstellung öffentlicher Güter eingesetzt, für Bildung, Verkehrsinfrastruktur, Kanalisation und sauberes Wasser sowie Verteidigung und soziale Sicherungssysteme. Auch auf Gläubigerseite gab es über die Zeit erhebliche Veränderungen. Mit der Demokratisierung der Gesellschaften und dem zunehmenden Ruf nach der Bereitstellung öffentlicher Güter stieg der Bedarf an Kapital stark an. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts hielten heimische Vermögende den Großteil der Staatsverschuldung direkt. Etablierung...

Die Geschichte der Staatsverschuldung reicht weit zurück. In der Anfangszeit dienten die Staatsschulden zwar fast ausschließlich der Finanzierung von Kriegen. Später aber wurden sie mehr und mehr für die Bereitstellung öffentlicher Güter eingesetzt, für Bildung, Verkehrsinfrastruktur, Kanalisation und sauberes Wasser sowie Verteidigung und soziale Sicherungssysteme.

Auch auf Gläubigerseite gab es über die Zeit erhebliche Veränderungen. Mit der Demokratisierung der Gesellschaften und dem zunehmenden Ruf nach der Bereitstellung öffentlicher Güter stieg der Bedarf an Kapital stark an. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts hielten heimische Vermögende den Großteil der Staatsverschuldung direkt.

Etablierung eines breiten Kapitalmarktes

In der Folgezeit wurden sie in dieser Rolle aber schrittweise durch Banken und institutionelle Anleger abgelöst, was der Etablierung eines breiten Kapitalmarktes einen großen Schub gab. Auch transformierte diese Entwicklung die Staatsschulden selbst in ein öffentliches (finanzielles) Gut, welches von Investoren als sicher und liquide angesehen wurde. In rascher Zeit etablierten sich Staatsschulden als Sicherheiten für die Kreditvergabe innerhalb der Privatwirtschaft, und ihre Zinssätze wurden zur Basis und Orientierungsgröße für die Bepreisung von Kapital für Unternehmen und Haushalte. Diese Eigenschaft verlieh ihnen zusätzlichen Wert, reduzierte dadurch die Finanzierungskosten der öffentlichen Hand und sorgte für eine noch breitere und internationale Verteilung.

So erhöhte sich der Anteil von ausländischen Anlagen von 7 Prozent am globalen BIP im Jahr 1870 innerhalb von wenigen Jahrzehnten auf über 20 Prozent. Die Staatsschulden spielten hierbei eine entscheidende Rolle, ihr Anteil an den weltweiten Forderungen und Verbindlichkeiten stieg bis heute auf 35 Prozent. Die Internationalisierung des Kapitalmarktes hatte auch erhebliche realwirtschaftliche Folgen. Denn der Gleichtakt der globalen Konjunkturzyklen erhöhte sich beträchtlich, mit positiven Effekten auch auf das Wachstumspotenzial der Volkswirtschaften.

Drei zentrale Funktionen von Staatsschulden

Der Blick auf die Historie zeigt damit eindrucksvoll die große Bedeutung von Staatsschulden für die Entwicklung von Weltwirtschaft und globalen Finanzmärkten. Konkret hat die Ökonomie drei zentrale Funktionen identifiziert:

eine Stabilisierungsfunktion für die Konjunktur, eine Steuerglättungsfunktion zur Steigerung des langfristigen Wachstumspotenzials sowie eine Lastenverschiebungsfunktion für die Beteiligung künftiger Generationen an langfristig wirkenden Investitionen.

Gleichzeitig steigen mit den Schuldenquoten die Probleme. Denn übermäßige staatliche Verschuldung impliziert, dass weniger Kapital für die Finanzierung von privaten Investitionen zur Verfügung gestellt wird (crowding out). Das Wachstumspotenzial leidet. Das liegt zum einen an dem meist stark konsumtiven Charakter von Staatsschulden, weshalb der Anschubeffekt für private Investitionen (Multiplikator-Effekt) gering ausfällt.

Zum anderen kann nicht jede inländische Kapitallücke über eine Kreditaufnahme im Ausland kompensiert werden. Auch steigt mit dem Anwachsen des staatlichen Schuldenbergs das Risiko von Restrukturierungen mit Finanz-, Banken- und Währungskrisen sowie inflationären Schocks. Die Dimension des aktuellen Problems zeigt der Blick auf die Daten der Finanzagenturen. Dabei sind die derzeitigen offiziell gemeldeten Schuldenniveaus nur die Spitze eines sehr großen Eisbergs.

Ende März 2023 summierten sich die globalen Staatsschulden offiziell auf 81 Billionen US-Dollar oder 92 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. In den Industrienationen liegen die Schuldenquoten im Durchschnitt sogar bereits bei über 100 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist das höchste Niveau seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Projektionen für die kommenden Jahre und Jahrzehnte legen nahe, dass sich die öffentliche Verschuldung bei aktueller Politik und Gesetzeslage in einigen Ländern auf ein mittelfristig nicht tragbares Niveau entwickelt und teils fast explosiven Charakter hat.

Prominentestes Beispiel sind die USA. Angeschoben durch die enorm expansive Fiskal- und Geldpolitik zur Eindämmung von Finanz- und Covid-Krise hat sich die Bruttoverschuldung der US-Regierung binnen weniger Jahre stark erhöht und liegt 2023 bereits bei rund 100 Prozent des BIP. Durch einen perspektivisch starken Anstieg der Gesundheitsausgaben sowie höhere Zinskosten bei einem gleichzeitig geringeren Wachstum von Produktivität und Produktionspotenzial projiziert die US-Budgetbehörde für die kommenden Dekaden ein kontinuierliches Haushaltsdefizit im Bereich zwischen 5 und 10 Prozent und bereits ab 2044 eine Schuldenquote von 180 Prozent.

Finanzielle Verpflichtungen aus der Alterssicherung nicht abgebildet

In Europa sieht es nur auf den ersten Blick besser aus. In Deutschland etwa liegt die Schuldenquote 2023 mit rund 65 Prozent zwar auf deutlich niedrigerem Niveau als in den USA und ist seit der Finanzkrise sogar spürbar gesunken. Ein erheblicher Teil der umfangreichen fiskalischen Aufwendungen der vergangenen Jahre wird aber durch Sonderhaushalte im Schatten dieser offiziellen Daten geführt, so etwa die Programme zur Finanzierung der „Zeitenwende“ in der Sicherheitspolitik oder die NGEU-Programme zur Stimulierung des Wachstumspotenzials.

Vor allem aber unterzeichnen die berichteten Daten zur Bruttoverschuldung längerfristig das öffentliche Schuldenproblem gerade in Deutschland und Europa erheblich, da finanziellen Verpflichtungen der Staaten aus der Alterssicherung nicht beziehungsweise unzureichend abgebildet sind. Rechnet man die bereits aufgelaufenen und sich ergebenden Ansprüche für künftige Renten- und Pensionsleistungen im Sinne einer Generationenbilanz hinzu, liegt die (implizite) staatliche Verschuldung beziehungsweise Nachhaltigkeitslücke beispielsweise in Deutschland im Jahr 2023 bei sage und schreibe 450 Prozent des BIP.

Hohe Verschuldungsquoten müssen wieder zurückgeführt werden

Auch aus diesen impliziten Verbindlichkeiten des Staates werden langfristig zu einem erheblichen Teil explizite Schulden, die am Markt finanziert werden müssen. Und die Kosten für die unabdingbare Energiewende und Transformation der Wirtschaft sowie für die Bewältigung der Schäden des Klimawandels könnten die bisher angesetzten „offiziellen“ Werte in vielen Ländern weit übersteigen.

Die starken Anstiege der Staatsschulden seit der Finanzkrise wurden dabei zu einem erheblichen Teil durch eine enorm expansive Geldpolitik monetisiert und finanziert. Der Anstieg der Inflation ab 2021 hat Notenbanken, Finanzpolitik sowie Gesellschaft und Investoren aber die Grenzen dieser Finanzierungsform aufgezeigt. Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass für einen erheblichen Teil dieser Schulden neue private Gläubiger gefunden werden müssen, die deutlich zinssensitiver sein dürften. Vor diesem Hintergrund stellt sich zwangsläufig die Frage der langfristigen Solvenz der Staatsfinanzen und damit der Stabilität des globalen Finanzsystems. Konkret muss beantwortet werden, ob und wie die hohen Verschuldungsquoten wieder zurückgeführt werden können.