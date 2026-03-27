Der Bundestag hat dem Reformvorschlag zum Umbau der privaten Altersvorsorge zugestimmt, darunter auch dem staatlich betreuten Standarddepot – das sagen Branchenvertreter.

Der Bundestag hat am Freitag (27. März) final über die Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge abgestimmt, – und den Gesetzentwurf der Bundesregierung angenommen. Dieser war gegenüber dem Entwurf von Dezember noch einmal überarbeitet worden. Neben höherer staatlicher Förderung und Einbeziehung von Selbstständigen wurde der Kostendeckel für das geplante Standarddepot auf den letzten Gesetzgebungs-Metern von 1,5 auf 1 Prozent Effektivkosten abgesenkt.

Die größte Überraschung: Neben privatwirtschaftlichen Angeboten soll es ein staatlich organisiertes Standardprodukt für die private Altersvorsorge geben, im Bundestags-Finanzausschuss ist von einem „Staatsfonds“ die Rede.

Details zum Standardprodukt erst per Rechtsverordnung

In einer Information des Bundestags heißt es dazu: „Das Angebot des öffentlichen Trägers soll als Alternative zu den privat angebotenen Produkten allen Zulageberechtigten zur Verfügung stehen.“ Details zu dem Vorhaben fehlen allerdings noch. Die Bundesregierung kann die Regeln per Rechtsverordnung im Nachgang jetzt eigenständig festlegen.

Der grobe Rahmen für das zukünftige staatliche Standarddepot steht allerdings schon. Wie bei den Standarddepots, die privatwirtschaftlich angeboten werden dürfen, soll es jeweils zwei Fonds enthalten: einen defensiven Fonds mit Risikoklasse (SRI) maximal 2 und einen offensiveren bis Risikoklasse 5. Das Standardprodukt muss (auch) digital abschließbar sein. In der Auszahlungsphase können Kunden wählen zwischen einem Auszahlungsplan und einer Leibrente.

Die Aufnahme eines Staatsvehikels in das Vorsorgereform-Gesetz kam für die breite Finanzindustrie unerwartet – und löste dort eine Welle der Kritik aus.

Hier sind sich die Verbände einig

Die Vermittlerverbände BVK, AfW und Votum hatten schon im Vorfeld der Bundestagsabstimmung von einem „ordnungspolitischen Sündenfall“ (BVK) beziehungsweise „Tabubruch“ (Votum) gesprochen. Der Staat überschreite eine Grenze, indem er nicht nur Regeln setze, sondern selbst als Anbieter in den Markt eintrete – und diesen zugleich überwache, kritisierte der AfW. Zusammen mit dem abgesenkten Kostendeckel und dem anvisierten Zillmerverbot entstehe ein strukturell bevorteiltes staatliches Produkt, das unabhängige Vermittler de facto ausschließe.

Kritik kam auch vom Versichererverband GDV – der sich in seltener Harmonie der Kritik der Vermittlervertreter anschloss: „Der Staat sollte Vorsorge ermöglichen, nicht verdrängen. Wenn er zugleich Regeln setzt und als Anbieter auftritt, entsteht ein Zielkonflikt“, sagte GDV-Chef Jörg Asmussen.

Auch Thomas Richter, Chef des Fondsverbands BVI, kritisierte die Pläne: Wenn ein staatlicher Anbieter mit der privaten Fondsindustrie konkurriere, könne das kein fairer Wettbewerb sein. Mit Blick auf den Staatsfonds sprach er von einer „Quersubventionierung von Verwaltung und Vertrieb mit Steuergeldern“.

Staatlich betreutes Depot: Was das konkret bedeutet

Diese Argumentation griff auch Cvetelina Todorova auf. Die Abteilungsdirektorin Altersvorsorgepolitik beim BVI sprach in einem Podcast mit Sauren-Vorstand Andreas Beys über das kurz zuvor erteilte Go des Bundestags für die private Altersvorsorgereform.

Todorova bringt eine besondere Perspektive mit: Der BVI saß – vertreten durch BVI-Chef Thomas Richter – mit in der von der Bundesregierung eingesetzten „Fokusgruppe private Altersvorsorge“, die die Reform inhaltlich vorbereitet hat. Dort hatte Richter empfohlen, die schon länger kursierende Staatsfondsidee in der privaten Altersvorsorge aufzugeben. Die Koalition hat diese Empfehlung nun ignoriert.

„In meinen Augen ist die Einführung eines staatlichen Depots nichts anderes als der echte Kostendeckel obendrauf“, kommentiert Todorova. Das Thema Kosten habe die Diskussion um die Reform insgesamt dominiert. „Bei der Einführung des staatlichen Depots ging es allein darum, dass der Staat ein vermeintlich günstigeres Angebot machen kann“, vermutet Todorova. Sie kritisiert: „Günstig darf nicht heißen: Finanziert über Steuergelder.“

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Gegenüber privaten Fondsanbietern genieße der Staat durchaus einen Vertrauensvorschuss, räumt Todorova ein – doch er verfüge auch über Ressourcen, die privaten Anbietern nicht zur Verfügung stünden. Das sei ein „strukturelles Problem“: Wenn der Staat mit seinen Mitteln in einen privaten Markt eingreife, drohe am Ende weniger Wettbewerb und weniger Innovation – was nicht nur den privaten Anbietern, sondern auch den Sparern schade.

Beys: Zwei Szenarien fürs Standarddepot

Andreas Beys, der ebenfalls Mitglied im BVI-Steuerausschuss ist, zeichnet zwei Szenarien vor.

Szenario eins: Ein staatliches Standarddepot könnte privatwirtschaftliche Fonds einsetzen. Dann müssten die betroffenen Fondsgesellschaften die gleiche Produktkombination, die sie vermutlich parallel selbst vertreiben wollen, im staatlichen Depot zu günstigeren Konditionen anbieten – ein Interessenkonflikt.

Szenario zwei: Der Staat legt eigene Fonds auf – die als Träger einer eigenen ISIN jedoch auch außerhalb des Standarddepots frei handelbar wären. Beys meint darin – aufgrund der Konkurrenzsituation zwischen Staat und Privatwirtschaft – „eine gewisse Sprengkraft“ zu erkennen. Als ein mögliches staatliches Fondsvehikel sei auf Regierungsebene bereits der bestehende Staatsfonds Kenfo (Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung) im Gespräch gewesen, weiß BVI-Expertin Todorova.

Das staatliche Depot könnte direkt mit den Plänen zur „Frühstartrente“ zusammenhängen, vermutet Todorova. Die Frühstartrente, in deren Rahmen Menschen zwischen sechs und 18 Jahren staatliche Förderung zum Vermögensaufbau erhalten sollen, dürfte noch im laufenden Jahr final beschlossen werden. Todorova vermutet: Das staatliche Standarddepot könnte als Auffangvehikel für die Frühstartrente gedacht sein: Wenn die Förderung ausläuft und Menschen über die weitere Anlage nicht aktiv bestimmten, könnte das Geld in das anvisierte Standarddepot fließen.

Das Standarddepot ist jedoch nur eine Art von Vehikel beim privaten Alterssparen. Grundsätzlich steht Fondsgesellschaften auch offen, ein reguläres, anders geartetes Altersvorsorgedepot anzubieten - ohne die engen Rahmenbedingungen und ohne den verbindlichen Kostendeckel des Standarddepots. Beys: „Ich persönlich bin überzeugt, dass der Großteil des Marktes keine Standarddepots auswählen wird.“ Immerhin schaffe das reguläre Altersvorsorgedepot Fondsanbietern die Möglichkeit, Kunden durch Mehrleistung davon zu überzeugen, die „bessere“, aber vermutlich meist teurere Variante zu wählen, skizziert Beys.

Mit Blick auf den angestrebten Zeitplan gibt sich Todorova skeptisch: Dass das staatliche Standarddepot zum 1. Januar 2027 an den Start gehen könnte, hält sie für unwahrscheinlich. Beys sieht das ähnlich: Mit Blick auf deutsche Behördenstrukturen könne er sich kaum vorstellen, dass das geplante Standarddepot bis Januar 2027 verkaufsfertig sei. Dass das staatliche Konkurrenzprodukt also nicht von Beginn an im Markt und damit im Wettbewerb zu Privatanbietern stehen dürfte, sei für die Fondsindustrie immerhin eine gute Nachricht.

Wer sich über staatliche Standards freut

Nicht alle Stimmen aus der Branche zum staatlichen Standarddepot fallen kritisch-negativ aus. Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) begrüßt das Gesetz zur Reform der privaten Altersvorsorge insgesamt, fordert allerdings: Staatliche und private Angebote müssten identische Anforderungen erfüllen. Staatliche Angebote dürften auf politischer Ebene nicht bevorzugt werden.

Scalable Capital, als ETF-Plattform für Privatanleger ein deutlicher Profiteur der Reform, mahnt lediglich: „Die Einführung eines Standardproduktes sollte so gestaltet werden, dass ein fairer Wettbewerb zwischen privaten und öffentlich initiierten Lösungen gewahrt bleibt.“ Anlageentscheidungen sollten unabhängig getroffen, nicht „politisiert“ werden. Betriebs- und Anlageleistungen sollten öffentlich ausgeschrieben werden, um private Strukturen zu nutzen, statt staatliche Doppelstrukturen aufzubauen.

Am anderen Ende des Meinungsspektrums stehen die Verbraucherschützer. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) bezeichnet das staatliche Depot als einen „Meilenstein“. Man habe sich mehr als zehn Jahre für ein entsprechendes Produkt eingesetzt.

Und auch das Verbrauchermagazin „Finanztip“, das schon seit Jahren eine möglichst kostengünstige Altersvorsorge mit ETFs propagiert, sieht darin vor allem Gutes. Dort meint man: In einem staatlichen Depot sollten die Kosten ganz besonders günstig sein – und noch deutlich unter 0,5 Prozent liegen. So sollten sie einen neuen Standard für den gesamten Markt setzen.