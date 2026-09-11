Volkswirt Ulrich Kater
Wie Risikoprämien die Anleiherenditen steigen lassen
Steigende Anleiherenditen sind das Tagesgespräch an den Kapitalmärkten. Zehnjährige US-Staatsanleihen erreichten in der ersten Septemberhälfte eine Umlaufrendite über 4,8 Prozent. Es wäre ein einfaches, diese Entwicklung als Ergebnis von zwei Jahren Wirtschaftspolitik der Regierung Trump anzusehen. Das Phänomen ist jedoch ein weltweites: britische Gilts gleicher Laufzeit lagen bei fast 5,2 Prozent, japanische zehnjährige Anleihen kletterten mit 3,1 Prozent auf einen jahrzehntelangen Höchststand. Im Euroraum fiel dieser Anstieg noch etwas gemäßigter aus, aber mit 3,4 Umlaufrendite erreichten Bundesanleihen ebenfalls einen langjährigen Höchststand.