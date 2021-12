Staatsanleihen Schwellenländer stabiler als Industriestaaten

Staatsanleihen aus so manchem Schwellenland seien weit weniger volatil als Bundesanleihen und US-Treasuries, bestätigen die Analysten der Deutschen AM: „Das ist insofern verwunderlich, weil Investoren normalerweise Schwellenländer-Emittenten mit einem höheren Risiko verbinden und dieses sich in einer erhöhten Volatilität widerspiegeln sollte.“

Mehr Vola bei weniger Rendite

US-Titel wiesen zuletzt eine deutlich höhere Preis-Volatilität auf als Dollar-Anleihen einiger Schwellenländer mit einer ähnlichen Laufzeit (siehe Grafik). Und das obwohl Staatsanleihen aus den Schwellenländern weiter einen deutlichen Renditeaufschlag bieten.