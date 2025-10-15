BlackRock sieht Anlagechancen bei Fixed-Income-Titeln aus den Schwellen- und Industrieländern sowie bei systematischen Dividendenstrategien.

Wo BlackRock jetzt Chancen sieht Fokus auf Spreads und Dividenden: Neue Wege zu stabilen Erträgen

Rooftop-Bar in São Paulo: BlackRock ist derzeit stärker in Brasilien, Kolumbien sowie Südafrika und dafür weniger auf den renditeschwächeren asiatischen Märkten investiert.

In den USA und anderen Industrieländern scheinen Durationspapiere weniger attraktiv, wie unsere Investmentplattform zeigt: Zum einen, weil sie in Zeiten geringer Risikobereitschaft ihre Aufgabe als zuverlässige Absicherung nicht erfüllen. Zum anderen, weil die wachsenden Staatsschulden weltweit das Halten von Langläufern unattraktiv machen. Unsere Fundamental Fixed Income (FFI) und Global Tactical Asset Allocation (GTAA)-Teams gewichten langlaufende US-Treasuries daher unter.

Anlegern auf der Suche nach regelmäßigen Erträgen bieten sich dennoch zahlreiche Möglichkeiten. Wir zielen bei Anleihen auf Spread und nicht auf Duration, und bei Aktien auf High-Income-Papiere.

Für regelmäßige Erträge bevorzugen wir Spread-Anlagen mit geringerem Durationsrisiko. Unsere Analyse zeigt, dass CLOs (Collateralized Loan Obligations) am attraktivsten sind, gefolgt von Schwellenländeranleihen und Unternehmensanleihen aus Industrieländern (Quelle: Bloomberg, 04.09.2025). Schwellenländeranleihen können vom schwächeren US-Dollar , Unternehmensanleihen von resilienten Fundamentaldaten profitieren.

Kunden berichten uns, dass sie ertragsorientierte, aktive Anleihen-ETFs nutzen, um ihre Präferenz für Income-Anlagen und eine aktivere Allokation umzusetzen.

Neben Anleihen können aktive High-Income-Aktienstrategien in Multi-Asset-Portfolios das Renditepotenzial verbessern und helfen, Verlustrisiken zu steuern.

Lokalwährungen im Aufwind: Anleger setzen auf Schwellenländeranleihen

Trotz engerer Spreads und der Nachfrage am kurzen Kurvenende in den USA und in Europa bleiben die Anleiherenditen weltweit erhöht und bieten Ertragspotenzial, ohne dass Anleger übermäßige Durations- oder Bonitätsrisiken eingehen müssen.

Da die Konstellationen in der Geld-, Fiskal- und Währungspolitik für Schwellenländer günstig sind, bevorzugt unser FFI-Emerging-Markets-Team weiterhin Lokalwährungsanleihen:

Sie verbuchten ein starkes erstes Halbjahr trotz diverser wirtschaftlicher Schocks. Die Spreads haben sich zwar verengt, sind aber weiter als bei Anleihen aus Industrieländern (Quelle: Bloomberg, 31.08.2025). Zudem sehen wir auch 2026 noch Carry-Potenzial, selbst wenn sich das Wachstum in den USA stärker als erwartet verlangsamen sollte.

Während die Fed noch zögert, die Zinszügel zu lockern, erwartet unser FFI-EM-Team weitere Zinssenkungen der Zentralbanken in Schwellenländern: Dort wirken die US-Zölle inflationsdämpfend, da sie die Nachfrage in den USA bremsen und ein potenzielles Überangebot chinesischer Waren begünstigen. Lokalwährungsanleihen dürften neben Zinslockerungen von einem schwächeren US-Dollar und der anhaltenden Anlegernachfrage gestützt werden.

Nach Modellberechnungen des BlackRock Investment Institute (BII) liegt die optimale Allokation in Schwellenländeranleihen bei 13 Prozent. In EMEA-Portfolios bleibt die durchschnittliche Allokation mit 5 Prozent weit unter diesem Wert (Quelle: BlackRock, 31.08.2025), doch die Entwicklung zeigt in eine neue Richtung: Schwellenländeranleihen-ETPs flossen seit Jahresbeginn 59,1 Milliarden US-Dollar und allein im Juni die Rekordsumme von 16,6 Milliarden US-Dollar zu (siehe Grafik).

Quelle: BlackRock und Markit, Stand: 6. August 2025

Bei Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern streben wir ein breites Engagement über ETFs oder – angesichts der Streuung auf Länderebene – über aktive Strategien an. Wir sind derzeit stärker in Brasilien , Kolumbien sowie Südafrika und dafür weniger auf den renditeschwächeren asiatischen Märkten investiert.

In den Industrieländern haben sich die Spreads seit Jahresbeginn deutlich verengt, aber Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating können unserer Ansicht nach weiterhin attraktive volatilitätsbereinigte Erträge bieten (nachstehende Grafik). Für Anleger, die nach Erträgen aus Qualitätspapieren suchen, erschließen breit aufgestellte Euro-Investment-Grade-ETFs den effizientesten Zugang zum Marktbeta.

Für Anleger, die mehr Renditepotenzial suchen, gibt es unserer Ansicht nach die Möglichkeit, den Fokus über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Ansatz auf die Titelauswahl zu legen. Der Ansatz zielt auf höhere Erträge und Diversifizierung über eine flexible, ertragsorientierte Strategie, welche die Investment-Grade-Kernallokationen mit renditestärkeren Instrumenten wie Hochzins- und Schwellenländeranleihen oder verbrieften Krediten kombiniert, wobei der Ansatz hohe Kreditqualität, hohe Erträge und kurze Duration in einer einzigen aktiv gemanagten Strategie zusammenführt.

Dividendenaktien

Anleger, die nach diversifizierten regelmäßigen Erträgen suchen, können auch dividendenstarke Aktienstrategien in Betracht ziehen. Nicht zuletzt, weil sich die Verlustrisiken in einem Multi-Asset-Portfolio heute mit herkömmlichen Anleihen weniger effektiv managen lassen.