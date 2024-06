Rendite-Booster statt teurer Ballast? Warum Investments in Anleihen sich jetzt lohnen können

Angesichts von Null- und Niedrigzinsen wurden Anleihen von vielen Anlegern lange als reiner Ballast betrachtet. Mit dem Zinsanstieg sind Investments in Anleihen wieder attraktiver geworden, doch die Skepsis gegenüber den festverzinslichen Wertpapieren hält sich hartnäckig. Warum Anleihen für die Diversifikation des Portfolios wichtig sind und sich trotz anstehender Zinssenkungen weiter lohnen können, erklärt Sara Devereux.

Wir befinden uns in einer neuen Ära für festverzinsliche Wertpapiere, in der Anleihen wieder im Kommen sind und deutlich mehr Wert bieten. Anleihen sind ein wichtiger Bestandteil eines diversifizierten Portfolios, aber wie viele Anleger wissen, erlebten sie eine Zeit niedriger Renditen – denn die Zentralbanken auf der ganzen Welt hielten die Leitzinsen nach der globalen Finanzkrise fast ein Jahrzehnt lang auf niedrigem Niveau.

Zum Glück ist diese Zeit vorbei. Heute liegen die Renditen auf einem Niveau, das wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Und da die Anfangsrenditen ein guter Indikator für künftige Renditen sind, sind unsere langfristigen Renditeerwartungen für festverzinsliche Wertpapiere gestiegen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass die heutigen Anleihen mit gesunden Kuponzahlungen ausgestattet sind, die die Renditen erhöhen und einen stetigen Einkommensstrom bieten. Das bedeutet, dass sich die Anleger nicht so sehr auf Kurssteigerungen verlassen müssen.

Europa und USA: Heterogene Herausforderungen

Der Höhepunkt ist zwar längst überschritten, aber der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht vorbei, und weltweit gibt es noch unterschiedliche Herausforderungen. In den USA ist die Inflation hartnäckig, und das Wachstum hat sich trotz der Anhebung des Leitzinses auf 5,5 Prozent durch die Fed überraschend gut gehalten. Aus diesem Grund und um das Risiko einer zu schnellen Lockerung der Finanzbedingungen zu mindern, sehen wir die Fed nicht in Eile, die Zinsen zu senken. Wir gehen davon aus, dass sie die Zinsen das ganze Jahr über beibehalten wird, um mehr Vertrauen zu gewinnen, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen Pfad in Richtung 2 Prozent befindet.

In Europa sind wir anderer Meinung, was durch die erste Zinssenkung im Juni unterstrichen wurde. Das liegt vor allem daran, dass die makroökonomischen Rahmenbedingungen in Europa ganz anders sind als in den USA – das Wachstum im Euroraum war schwach und bleibt unter dem Trend, während die Fortschritte bei der Inflation besser waren.

Inflationsraten in den USA und Europa?

In den USA befinden wir uns in einer Phase, die wir gerne als „Hard Yard“ bezeichnen. Wir haben immer gesagt, dass die letzte Meile der Inflation die schwierigste sein würde, und das ist es, was wir jetzt sehen. Zwar sind im Vergleich zu der Situation, in der wir uns vor zwei Jahren befanden, deutliche Fortschritte zu verzeichnen. Doch da die Wirtschaft nach wie vor stark ist und das Lohnwachstum nach wie vor hoch ist, dürfte die Inflation – insbesondere bei den Dienstleistungen – hartnäckig bleiben. Die Kerninflation in den USA könnte das Jahr bei etwa 3 Prozent und damit über dem Zielwert der Fed beenden.

In Europa bewegen sich Energie-, Lebensmittel- und Kerngüterinflation nun auf einem Niveau, das mit dem 2-Prozent-Ziel der EZB vereinbar ist. Die Dynamik im Dienstleistungssektor hat sich in den vergangenen Monaten beschleunigt, doch ist zu erwarten, dass sie sich bis zum Jahresende auf ein zielkonformes Niveau verlangsamen wird. Die Prognose für den Euroraum geht davon aus, dass die Gesamtinflation bis zum Jahresende 2 Prozent erreichen wird, obwohl unerwartete Starrheit im Dienstleistungssektor, höhere Energiepreise und ein schwächerer Euro Aufwärtsrisiken bergen.

Ratschläge für Privatanleger

Für Anleger ist es wichtig, diszipliniert zu bleiben und sich auf das zu konzentrieren, was sie kontrollieren können, nämlich ihre Vermögensaufteilung. Anleihen sind ein wichtiger Bestandteil eines diversifizierten Portfolios. Unabhängig davon, ob es sich um Fonds, börsengehandelte Fonds, Indizes oder aktive Anlagen handelt, sollten Anleger festverzinsliche Wertpapiere in ihren Portfolios überdenken.

Dabei sollten sie nicht versuchen, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Es ist schwer, die Politik der Zentralbanken vorherzusagen und zu versuchen, die Zinssätze zu timen.

Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen?

Staatsanleihen bieten die höchste Qualität und die beste Diversifizierung, und derzeit sind die Renditen von Staatsanleihen viel attraktiver als in den vergangenen zehn Jahren.

Unternehmensanleihen bieten im Vergleich zu Staatsanleihen ein zusätzliches Rendite- und Ertragspotenzial, aber das liegt daran, dass sie mit einem zusätzlichen Risiko verbunden sind, sodass Anleger sicher sein sollten, dass sie dafür entschädigt werden. Bei Unternehmensanleihen kann man im Allgemeinen konstruktiv sein. Die Bewertungen sind hoch, aber das ist gerechtfertigt – die Fundamentaldaten der Unternehmen sind stark, das makroökonomische und politische Umfeld sind günstig, was dazu beiträgt, dass Unternehmensanleihen auch derzeit attraktiv sind.

Rolle von Anleihen in einem Multi-Asset-Portfolio

Eines ist klar: Festverzinsliche Wertpapiere sind ein wichtiger Bestandteil eines diversifizierten Portfolios, wobei Anleihen ein effektiver Diversifikator zu Aktien sind. Das gilt natürlich nicht für jede Minute eines jeden Tages, aber es funktioniert langfristig. Sicherlich war 2022 ein sehr ungewöhnliches Jahr, aber für den langfristigen Anleger ist das ein kleiner Ausreißer.

Wir betrachten Anleihen gerne als eine Art Versicherung – oft müssen Anleger für den Schutz und die Diversifizierung bezahlen, indem sie auf Renditen verzichten, aber derzeit können sie sich langfristig attraktive Renditen sowie Diversifizierungsvorteile sichern.

Über die Autorin

Sara Devereux ist globale Leiterin der Vanguard Fixed Income Group, die ein Vermögen von über 2 Billionen US-Dollar verwaltet, und Principal bei der Vanguard Group in Valley Forge, Pennsylvania.