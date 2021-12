Bloomberg 25.08.2014 Lesedauer: 1 Minute

Staatspleite Argentiniens Deutsche Bank sieht Peso-Absturz von 25 Prozent

Der argentinische Peso wird weiter fallen - nachdem er in der vergangenen Woche so stark nachgegeben hat wie seit Januar nicht mehr. Das erklärte Alan Ruskin, weltweiter Chef für G10-Devisen bei der Deutschen Bank in New York.