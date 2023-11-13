Volkswirt Johannes Mayr
81 Billionen Staatsschulden, ein Ende ist nicht in Sicht - was tun?
Eine Reduktion der globalen Staatsschulden scheint unabdingbar. Ob und wie das gelingen kann ist aber umstritten. Zu groß scheinen die Kosten der Transformationsprozesse. Und zu ungünstig die Projektionen zu Demografie und Produktivität in Europa und den USA. Der Anstieg der Zinsen rückt die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen nun auch akut wieder in den Fokus. Vielfach wird eine große Welle von Staatspleiten als unausweichlich dargestellt.