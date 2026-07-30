Warum es auf die Staatsschulden-Frage zwei Antworten gibt
Welches Land hat die höchsten Staatsschulden? Es kommt auf den Blickwinkel an. Eine Analyse von Visual Capitalist, die dafür Daten des IMF World Economic Outlook (Prognosen für 2026 mit Stand April 2026) nutzt, macht das deutlich. Denn diese stellt die 30 Länder mit den meisten Staatsschulden auf zwei verschiedene Weisen dar. Zum einen die Länder gemessen an ihrer absoluten Verschuldung in US-Dollar. Und zum anderen die Länder mit der größten Verschuldung im prozentualen Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Die Ergebnisse unterscheiden sich teilweise deutlich.