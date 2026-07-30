Welches Land hat die höchsten Staatsschulden? Es kommt auf den Blickwinkel an. Eine Analyse von Visual Capitalist , die dafür Daten des IMF World Economic Outlook (Prognosen für 2026 mit Stand April 2026) nutzt, macht das deutlich. Denn diese stellt die 30 Länder mit den meisten Staatsschulden auf zwei verschiedene Weisen dar. Zum einen die Länder gemessen an ihrer absoluten Verschuldung in US-Dollar . Und zum anderen die Länder mit der größten Verschuldung im prozentualen Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Die Ergebnisse unterscheiden sich teilweise deutlich.

Der absolute Schuldenwert

Gemessen an den absoluten Schulden liegen die USA eindeutig an der Spitze mit 40,7 Billionen US-Dollar – fast doppelt so viele wie China auf dem zweiten Platz mit 22,3 Billionen US-Dollar und noch weiter entfernt von Japan auf dem dritten Platz mit 9,0 Billionen US-Dollar. Dahinter reihen sich die europäischen Schwergewichte ein: das Vereinigte Königreich (4,4 Billionen US-Dollar), Frankreich (4,3 Billionen US-Dollar), Italien (3,8 Billionen US-Dollar) und Deutschland (3,5 Billionen US-Dollar).

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Die relative Verschuldung

Betrachtet man jedoch die Staatsschulden gemessen an der Wirtschaftsleistung, sieht die Liste auf einmal ganz anders aus: Hier führt Japan deutlich mit einer Verschuldung von 204 Prozent – die Staatsschulden übersteigen die jährliche Wirtschaftsleistung damit um mehr als das Doppelte. Es folgen Singapur (172 Prozent), der Sudan (169 Prozent) und Bahrain (152 Prozent), die in der anderen Liste nicht auftauchen.

In dieser Liste liegen die USA „nur“ auf Platz neun mit einer Verschuldung von 126 Prozent. Italien liegt hier noch vor den USA auf Platz fünf (138 Prozent), direkt vor Griechenland (137 Prozent) die in der anderen Liste erst recht weit unten auftauchen mit einer absoluten Verschuldung von 421 Milliarden US-Dollar. Deutschland taucht in dieser Liste der 30 Staaten mit den höchsten Schulden gemessen an der Wirtschaftsleistung gar nicht auf.

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Warum die Quote allein wenig über das Risiko sagt

Doch auch diese Zahlen sind an manchen Stellen nur bedingt aussagekräftig. So ist die hohe Bruttoschuldenquote von Singapur irreführend. Die 172 Prozent entstehen nicht aus Haushaltsdefiziten. Singapur gibt Anleihen aus, um den eigenen Kapitalmarkt zu fördern oder große Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Per Gesetz dürfen dort Kreditaufnahmen gar nicht in laufende Ausgaben fließen. Der Stadtstaat verfügt zudem netto über erhebliche Vermögensreserven und ist faktisch kein klassischer Schuldner.

Auch Japans Rekordquote von 204 Prozent gilt unter Ökonomen als weniger kritisch, als die reine Schuldenquote vermuten lässt. Der Grund liegt in der Gläubigerstruktur: Die Schulden werden fast vollständig im Inland gehalten, von japanischen Sparern, Institutionen und der Notenbank. Allerdings ist sie auch nicht unproblematisch, da die alternde Gesellschaft, Zinsentwicklungen und steigende Sozialausgaben durchaus Risiken darstellen.

Ebenso wird ein hoher absoluter Schuldenberg einer Reservewährungs-Nation wie den USA von den Märkten anders bewertet als eine hohe Quote eines kleinen Schwellenlands, das sich in Fremdwährung finanziert und auf externe Gläubiger angewiesen ist. Die Verwundbarkeit hängt nicht allein von der Höhe der Schulden ab, sondern auch von der Wirtschaftsleistung, der Währung, in der sich ein Staat verschuldet, der Gläubigerstruktur sowie seiner Fähigkeit, seine Schulden dauerhaft zu refinanzieren.