Volkswirt Thorsten Polleit
Staatsschulden: Eine Münze soll die USA retten
In den USA kursiert schon länger die Idee, eine Platinmünze mit einem Nennwert von einer Billion US-Dollar zu prägen, um den drohenden Zahlungsausfall des Staates abzuwenden. Hier erklärt Thorsten Polleit von Degussa Goldhandel, welche Folgen die Ausgabe der Münze für die Wirtschaft hätte.
Die öffentlichen Schulden in den USA belaufen sich mittlerweile auf 31,4 Billionen US-Dollar. Sie entsprechen damit etwa 120 Prozent des US-Bruttoinlandsproduktes – und sind so hoch wie seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr.