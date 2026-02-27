Sind die Staatsschulden der USA wirklich so dramatisch, wie die Schlagzeilen auf den ersten Blick vermuten lassen? Benjamin Bente schätzt die Situation ein.

In den vergangenen Monaten konnte man als Investor kaum eine Woche verbringen, ohne Schlagzeilen wie „ausufernde US-Staatsschulden“, „Zinsexplosion im Bundeshaushalt“ oder „der Weg in die fiskalische Sackgasse“ zu lesen. Mit Nettozinskosten von 970 Milliarden US-Dollar im Fiskaljahr 2025, die erstmals die Verteidigungsausgaben von 893 Milliarden US-Dollar überstiegen, scheint die Lage auf den ersten Blick eindeutig. Die Zahl ist groß, sie ist politisch brisant und sie wirkt wie ein Wendepunkt. Genau deshalb lohnt es sich, einen Schritt zurückzutreten.

Jenseits der Schlagzeilen: Die neue Mechanik der Staatsfinanzen

Große Zahlen entfalten ihre Wirkung in Schlagzeilen. Tragfähigkeit entscheidet sich jedoch in der Mechanik. Und diese Mechanik hat sich verändert. Über viele Jahre war Kapital außergewöhnlich günstig. Finanzierungskosten spielten im politischen Diskurs kaum eine Rolle, weil sie faktisch kaum spürbar waren. Diese Phase ist vorbei. Kapital hat wieder einen Preis, und mit ihm kehrt eine neue Disziplin in die fiskalische Architektur zurück.

Das Interest-Defense-Crossover markiert diese Verschiebung. Wenn rund 14 Prozent der US-Gesamtausgaben auf den Schuldendienst entfallen, wird Finanzierung nicht länger als technischer Hintergrundposten behandelt. Sie wird zum sichtbaren Bestandteil der Prioritätensetzung. Jede neue Ausgabe steht in direkter Relation zu realen Finanzierungskosten. Das verändert politische Anreize und erhöht die Anforderungen an Investitionsqualität.

In einem Umfeld positiver Realzinsen werden Projekte selektiver bewertet. Kapital sucht Produktivität. Wachstumsbeiträge werden wichtiger als reine Volumina. Für die Vereinigten Staaten ist das kein struktureller Nachteil. Die Tiefe der Kapitalmärkte, die Innovationskraft des Technologiesektors und die Rolle des US-Dollar als globale Reservewährung gewinnen in einer Welt realer Kapitalpreise an Bedeutung. Finanzierung wird anspruchsvoller, gleichzeitig steigt die Bedeutung von Qualität.

Lektionen aus Fernost: Die Relevanz von Bilanzstruktur und Marktvertrauen

Ein Blick nach Japan verdeutlicht, wie stark sich die Wahrnehmung von der tatsächlichen Bilanzmechanik unterscheiden kann. Mit Bruttoschulden von circa 230 bis 240 Prozent des BIP gilt das Land seit Jahren als Extremfall. Die Nettoverschuldung liegt jedoch bei circa 78 Prozent des BIP, gestützt durch erhebliche finanzielle Vermögenswerte. Die Aussagekraft einer Schuldenquote hängt davon ab, wie sie in die Gesamtbilanz eingebettet ist. Renditen auf Vermögenswerte, durchschnittliche Finanzierungskosten und nominales Wachstum bestimmen gemeinsam die Tragfähigkeit.

Als der japanische Rentenmarkt begann 2025 unter Druck zu geraten und die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf circa 2,11 Prozent stieg, wurde vielfach ein Systembruch erwartet. Der Markt stabilisierte sich. Ein inländischer Halteranteil von rund 87 Prozent wirkte als Puffer. Der Leitzins der Bank of Japan lag bei 0,75 Prozent. Die Preisbildung normalisierte sich. Höhere Renditen wurden absorbiert. Die entscheidende Variable war nicht die Höhe der Schulden, sondern die institutionelle Glaubwürdigkeit und die Marktstruktur.

Strategische Reallokation: Verteidigung und Innovation als Wachstumshebel

Für die USA liegt die Relevanz dieser Erfahrung in der Dynamik zwischen Finanzierungskosten und Wachstumspotenzial. Solange reale Investitionen Produktivität generieren und nominales Wachstum tragfähig bleibt, bleibt auch die Schuldenentwicklung beherrschbar. Entscheidend ist die Differenz zwischen durchschnittlichen Finanzierungskosten und dem ökonomischen Ertrag staatlicher Investitionen.

Parallel dazu verändert sich das sicherheitspolitische Umfeld. Europa hat sich auf einen langfristigen Zielpfad von 5 Prozent des BIP für Verteidigung und Resilienz bis 2035 verständigt. Diese Entwicklung signalisiert eine strategische Reallokation von Ressourcen. Sicherheitsausgaben wirken dabei nicht nur als fiskalischer Posten, sondern beeinflussen industrielle Kapazitäten, technologische Entwicklung und Lieferkettenstrukturen. Mehrjährige Planung reduziert Volatilität und erhöht die Berechenbarkeit für Kapitalmärkte.

Auch für die Vereinigten Staaten hat Sicherheitspolitik eine strukturelle Komponente. Investitionen in Technologie, Cyberfähigkeiten, Infrastruktur und industrielle Basis wirken über den Verteidigungshaushalt hinaus. Entscheidend bleibt die Effizienz dieser Allokation. Finanzierungskosten schaffen einen Rahmen, in dem Prioritäten klarer werden.

In der öffentlichen Debatte dominieren häufig statische Kennzahlen. Schuldenstände werden isoliert betrachtet, als ob sie sich unabhängig vom Wachstum und von institutionellen Rahmenbedingungen entwickelten. In Wirklichkeit ist Fiskaltragfähigkeit eine Relation. Sie entsteht aus dem Zusammenspiel von nominalem Wachstum, realer Produktivität, Zinsniveau und Vertrauen in die Stabilität politischer Institutionen.

Fiskalische Transparenz als Treiber für Qualität

Für die Vereinigten Staaten bedeutet das kommende Jahrzehnt eine Phase erhöhter fiskalischer Transparenz. Zinskosten werden sichtbarer, Emissionsstrategien genauer beobachtet, Ausgaben stärker hinterfragt. Diese Entwicklung erhöht die Komplexität politischer Entscheidungen. Sie erhöht zugleich die Bedeutung von Qualität und Struktur.

Die entscheidenden Variablen liegen sogleich offen: die Entwicklung der Realzinsen, die Stabilität der Anleihemärkte, die Glaubwürdigkeit fiskalischer Planung und die Fähigkeit, innovationsgetriebenes Wachstum zu erzeugen. Keine dieser Größen ist trivial, keine ist per se außer Kontrolle. Die Anpassung vollzieht sich schrittweise, und eben nicht eruptiv.

Der Übergang von extrem günstiger Finanzierung zu realistisch bepreistem Kapital markiert eine neue Phase wirtschaftlicher Normalität. Er erhöht die Anforderungen an Politik und Kapitalmärkte gleichermaßen. Er verändert die Gewichtung von Entscheidungen. Und er stärkt jene Volkswirtschaften, die über tiefe Märkte, institutionelle Stabilität und Innovationskraft verfügen, wie eben die USA.

Die Vereinigten Staaten stehen vor einer anspruchsvolleren fiskalischen Umgebung. Gleichzeitig verfügen sie wie kein anderen Land über strukturelle Stärken, die in einem Umfeld funktionaler Preisbildung besonders relevant sind. Anpassung erfordert Disziplin, Priorisierung und Wachstum. Genau diese Faktoren bestimmen die Tragfähigkeit moderner Staatsfinanzen.