Finanzexperte Jan Viebig
Die dysfunktionale Fiskalpolitik der USA belastet die Welt
Die Leitwährung der Welt zu besitzen, bringt viele Vorteile. So ist es für andere Staaten wirtschaftlich sinnvoll, einen guten Teil ihrer Devisenreserven in den Staatsanleihen der USA anzulegen. Die Vereinigten Staaten nutzen dieses Privileg seit Jahrzehnten weidlich aus - Ende 2022 war die Staatsverschuldung auf über 30 Billionen Dollar gestiegen.
An der Bonität der USA sind zuletzt die Zweifel etwas größer geworden. Nach S&P im Jahr 2011 hat im August 2023 eine zweite große Ratingagentur, Fitch, dem Land die höchste Bonitätsnote AAA entzogen und auf AA+ gesenkt. Das muss die Gläubiger der USA nicht beunruhigen. US-Staatsanleihen zählen weiterhin zu den sichersten Anlagemöglichkeiten der Welt.