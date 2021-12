Redaktion 29.05.2017 Lesedauer: 1 Minute

Stabilität bei den Academics Finanzdienstleister MLP bleibt Titelsponsor

Es handelte sich nicht um einen Selbstläufer, aber es musste auch kein hoher Berg bestiegen werden: Letztlich machten die Zweitligabasketballer des USC Heidelberg und die MLP AG nur das perfekt, was zu erwarten war: Der Finanzdienstleister tritt auch in den kommenden beiden Jahren als Titelsponsor des Klubs in der ProA auf.