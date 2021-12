Stabilitäts-Sorgen Yellen will Zinspolitik nicht ändern

Es gibt keine Notwendigkeit, die derzeitige Geldpolitik zu ändern, um Sorgen zur Finanzstabilität zu adressieren. Das sagte Fed-Chefin Janet Yellen am späten Mittwoch beim Internationalen Währungsfonds in Washington. Allerdings sehe sie “Nischen mit einer erhöhten Risikoübernahme” im Finanzsystem.Unter Zentralbankern in aller Welt läuft derzeit eine Diskussion zu der Frage, ob Zinssätze das erste Werkzeug sein sollen, um finanzielle Ausschweife zu begrenzen. Yellen stellte sich gegen diesen Lösungsansatz. Sie favorisierte stattdessen regulatorische Ansätze.“Geldpolitik unterliegt signifikanten Einschränkungen als ein Werkzeug zur Förderung der finanziellen Stabilität”, sagte sie. Die Auswirkungen der Geldpolitik auf die “finanziellen Verwundbarkeiten” wie eine exzessive Verschuldung würden nicht gut verstanden und seien weniger direkt als ein regulatorischer oder aufsichtsrechtlicher Ansatz.Volkswirten zufolge scheint Yellens Meinung von der des früheren Fed-Vertreters Jeremy Stein abzuweichen. Er verließ die Zentralbank im Mai und ging an die Uni Harvard. In einer Rede aus dem Jahr 2003 hatte er angedeutet, dass er es bevorzuge, der Nutzung von Geldpolitik zur Kontrolle von Aktiva-Preis-Blasen “offen gegenüber zu stehen”.Yellen “stemmt sich gegen das, was er gesagt hatte”, erklärte Dana Saporta, US-Volkswirtin bei der Credit Suisse Group in New York.