Es gibt zwei Entwicklungen an den US-Kryptomärkten, die derzeit für Aufregung sorgen und bei denen Donald Trump eine zentrale Rolle spielt. Erstens hat die Trump Media & Technology Group (TMTG) eine Kapitalaufnahme der von der Trump-Familie kontrollierten Gruppe von insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar nahezu abgeschlossen. Dieses Geld soll in Bitcoin investiert werden.

Da Donald Trump durch seine Äußerungen massive Bewegungen an den Kryptomärkten auslösen kann, benötigt man nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, wie die Nähe zum Präsidenten von der TMTG genutzt werden könnte.

Die berechtigte Aufregung über dieses haarsträubende Projekt lässt das zweite Projekt etwas in den Hintergrund geraten. So ist die Regierung Trump gerade dabei, eine Stablecoin-Gesetzgebung auf den Weg zu bringen, die sich potenziell als ein mächtiger Katalysator für das Wachstum des Kryptosektors erweisen könnte.

Aus diesem Grund dürfte die Nachricht über Fortschritte bei der Stablecoin-Gesetzgebung auch den Kurs des Bitcoin beflügelt haben, der in Reaktion auf diese Entwicklung kurzzeitig auf knapp 110.000 US-Dollar und damit in die Nähe seines Allzeithochs gestiegen ist. Mittlerweile hat der Senat mit großer Mehrheit dem Gesetz zugestimmt, es fehlt noch die Zustimmung des Abgeordnetenhauses.

Die Stablecoin-Gesetzgebung

Stablecoins sind Kryptowährungen, bei denen der Emittent verspricht, dass diese Währung jederzeit 1:1 gegen eine bestimmte Fiat-Währung wie beispielsweise den US-Dollar eingetauscht werden kann. Bei der Gesetzesinitiative mit dem Namen „Genius Act“ geht es um Stablecoins für den Zahlungsverkehr. Derzeit gibt es bereits Stablecoins wie beispielsweise Tether und USDC. Sie werden im „normalen“ Zahlungsverkehr kaum eingesetzt, sondern fast ausschließlich für den Handel mit anderen Werten an Kryptobörsen verwendet. Zudem sind sie weitestgehend unreguliert.

Sollte der „Genius Act“ in Kraft treten, ist vorgesehen, dass die bestehenden Stablecoins nur am Markt bleiben dürfen, wenn sie die neuen Regulierungen umsetzen. Dazu gehört beispielsweise, dass die Nutzer der Stablecoins ein Know-Your-Customer-Verfahren durchlaufen – das übliche Verfahren bei jeder Kontoeröffnung, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

Banken als Stablecoin-Anbieter

Insbesondere die Anbieter, die in den Vereinigten Staaten operieren, dürften sich auf die neue Regulierung einstellen und versuchen, ihre bisherige Marktstellung zu nutzen, um auch im Zahlungsverkehr eine größere Rolle zu spielen.

Medienberichten zufolge gibt es zudem eine Initiative von Großbanken, die überlegen, zusammen eine Stablecoin zu emittieren, um auf diese Weise das Feld nicht den etablierten Stablecoin-Anbietern zu überlassen. Dass Banken in Zukunft Stablecoins emittieren, liegt auf der Hand, sind sie doch als Anbieter von Giralgeld schon heute Zahlungsmittelemittenten.

Rein regulatorisch sieht das Gesetz vor, dass kleinere Anbieter mit einem Stablecoin-Emissionsvolumen von unter 10 Milliarden US-Dollar auf der Ebene der Bundesstaaten, bei über 10 Milliarden US-Dollar durch die Fed (wenn es sich um Banken handelt) oder das sogenannte Office of the Comptroller of the Currency (OCC) beaufsichtigt werden. Darüber hinaus müssen nur Emittenten mit einem Volumen von mehr als 50 Milliarden Euro jährlich geprüfte Finanzberichte vorlegen. Wenngleich es einige Nischenanbieter geben dürfte, werden sich vermutlich nur wenige Anbieter durchsetzen.

Katalysator für die Tokenisierung von Wertpapieren

Im Ergebnis könnten ein oder ein paar wenige allgemein akzeptierte privatwirtschaftliche blockchainbasierte Sorten von „Digitalen Dollar“ entstehen. Während dieser im normalen Zahlungsverkehr den traditionellen Zahlungsanbietern wie Visa und Mastercard das Leben vermutlich schwer machen würde, sollten Konsumenten und Einzelhändler von den niedrigeren Gebühren profitieren. Vor allem aber dürfte eine regulierte allgemein akzeptierte Stablecoin ein Katalysator für die Tokenisierung von Wertpapieren darstellen.

Tokenisierte Wertpapiere haben viele Vorteile, der wichtigste von ihnen ist, dass sie im Zusammenspiel mit einer Stablecoin beziehungsweise einer blockchainfähigen Settlement-Währung auf der Blockchain gehandelt werden können. Plötzlich sind Zug-um-Zug-Geschäfte möglich, bei denen die Zahlung (mit der Stablecoin) auf der gleichen Blockchain erfolgt wie der Empfang des Wertpapiers.

Im Vergleich dazu dauert es bei einer traditionellen Wertpapiertransaktion zwei Tage, bis die Anleihe oder die Aktie in das Depot des Anlegers eingebucht ist. Mit einem tokenisierten Wertpapier können insofern Risiken und Kosten gesenkt werden. Jedoch muss ein kritische Masse erreicht werden, da ansonsten institutionelle Anleger keinen Anreiz haben, sich technologisch umzustellen und Emittenten von tokenisierten Wertpapieren – eben wegen fehlender technischer Umstellung – sich mit einer zu geringen Nachfrage konfrontiert sehen.

Mit einer Regulierung könnten sich Anbieter und Nutzer ermutigt fühlen, ihre Wertpapiergeschäfte dauerhaft umzustellen. Damit sich das Henne-Ei-Problem noch schneller auflöst, könnte das Schatzamt zudem noch tokenisierte T-Notes emittieren, die dann auf der Blockchain gehandelt und verwahrt werden können.

Eine Kryptomarktunion

Dass sich die Trump-Familie in rechtlich und moralisch fragwürdiger Weise durch eigene Kryptoprojekte bereichert, ist ein Risikofaktor für die nachhaltige Entwicklung dieses Sektors. Es sollte allerdings nicht den Blick dafür versperren, dass hier möglicherweise eine neue Innovationswelle am größten Kapitalmarkt der Welt auf uns zurollt.

Für die EU, die mit Mica bereits eine relativ konsistente und umfassende Regulierung für den Kryptosektor auf den Weg gebracht hat, ist das eine Chance, den eigenen Kapitalmarkt in diesem Bereich stärker voran zu bringen, auch im Sinne einer Kryptomarktunion.