Stablecoins: Der neue Milliardenmarkt für Anleger

Stablecoins sind Krypto-Währungen, die mit unterschiedlichen Mechanismen in der Regel eine Eins-zu-Eins-Bindung zu Fiat-Währungen wie dem Euro oder dem US-Dollar erzielen. Im Schatten von Bitcoin haben sie sich still und leise von einem Nischenprodukt der Krypto-Welt zum Rückgrat digitaler Finanzinfrastruktur entwickelt.

Was einst vor allem als „digitaler Dollar“ zum Krypto-Trading diente, ist 2025 zum Milliardenmarkt mit realwirtschaftlicher Relevanz geworden. Im Mai erreichte die Marktkapitalisierung von Stablecoins so ein neues Allzeithoch von 242,8 Milliarden US-Dollar – eine Zahl, die selbst Skeptiker zum Nachdenken bringen dürfte.

Von der Krypto-Nische in den Zahlungsverkehr

Zahlungsriesen wie Visa, Mastercard, Paypal und Stripe setzen zunehmend auf Stablecoins – allerdings gezielt in bestimmten Anwendungsfeldern, nicht flächendeckend für jede alltägliche Zahlung. Im Fokus stehen vor allem internationale Überweisungen, Händlerauszahlungen, Treasury-Management und Pilotprojekte für Blockchain-basierte Abwicklung.

Der Vorteil: Transaktionen sind rund um die Uhr möglich, bis zu 99 Prozent schneller und 90 Prozent günstiger als klassische Banküberweisungen, die oft durch Geschäftszeiten und Intermediäre gebremst werden.

Paypal hat mit dem US-Dollar-gebundenen Stablecoin PYUSD einen eigenen Token eingeführt, der unter anderem für Zahlungen innerhalb des Paypal-Ökosystems sowie in bestimmten Web3-Anwendungen genutzt wird. Visa testet derzeit Stablecoin-Abwicklungen auf der Blockchain Solana – vor allem im Bereich grenzüberschreitender Transaktionen zwischen Partnerbanken. Mastercard wiederum kooperiert mit Moonpay, um Nutzern zu ermöglichen, Stablecoins per Mastercard-Karte bei über 150 Millionen Händlern weltweit auszugeben – inklusive Echtzeit-Umtausch in lokales Fiatgeld an der Kasse.

Diese Entwicklungen zeigen: Stablecoins sind nicht mehr nur für Krypto-Insider. Sie erreichen den Mainstream – als neue, digitale Infrastruktur für Plattformökonomien, soziale Netzwerke und globalen Handel.

Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Stablecoins seit 2019 (Quelle: Token Terminal)

Big Tech zahlt bald in Stablecoins

Auch Internet-Giganten wie Meta denken um. Um Content Creator schneller und günstiger zu entlohnen, prüft das Unternehmen Stablecoin-basierte Auszahlungen. Klassische Banküberweisungen, mit all ihren Zeitverzögerungen, Gebühren und regionalen Barrieren, wirken dagegen wie aus einem anderen Zeitalter.

Stripe unterstützt bereits seit zwei Jahren Stablecoin-Zahlungen, genau wie Paypal. Die Message ist klar: In der globalen Digitalwirtschaft braucht es Zahlungsmittel, die ebenso grenzenlos, programmierbar und effizient sind wie die Dienste selbst.

Institutionelles Interesse wächst

Nicht nur Tech-Unternehmen steigen ein – auch Banken und Finanzdienstleister wittern Chancen. Laut einer aktuellen Umfrage des Krypto-Verwahrers Fireblocks unter 295 Finanzverantwortlichen nutzen oder testen bereits 90 Prozent der befragten Institutionen Stablecoins. Fast die Hälfte (49 Prozent) verwendet sie bereits aktiv, vor allem für Zahlungen.

Die Vorteile: schnellere Abwicklung, geringere Kosten, höhere Transparenz und bessere Liquidität. Banken wie ING oder die Bank of America haben 2025 angekündigt, Stablecoin-Anwendungen aktiv zu prüfen. Unterstützung kommt auch aus der Politik: In den USA arbeitet der Senat am sogenannten Genius Stablecoin Act, der regulatorische Klarheit schaffen soll.

Ein wachsender Markt mit Perspektive

Die Größe des Markts ist beeindruckend: 2024 wurden laut dem Weltwirtschaftsforum weltweit Stablecoin-Transaktionen im Wert von 27,6 Billionen US-Dollar durchgeführt. Der Marktführer USDT (Tether) allein überschritt Mitte Mai 2025 eine Umlaufmenge von 150 Milliarden US-Dollar – das entspricht 62 Prozent des gesamten Stablecoin-Markts. Und mehr: Die Experten von Citi prognostizieren, dass Stablecoins künftig sogar die Marktkapitalisierung des gesamten restlichen Kryptomarkts übertreffen könnten. Ihr mögliches Wachstumspotenzial? Bis zu 1,6 Billionen US-Dollar.

Die nächste Evolutionsstufe: Stablecoins mit Zinsen

Als ursprünglich angestammter Zweck erlaubten Stablecoins den Handel und das Verwahren von Fiat-Währungen auf der Blockchain. Heutige Entwicklungen gehen viel weiter, wie die sogenannten „yield-bearing Stablecoins“ beweisen – programmierbare digitale Dollars, die ähnlich wie US-Staatsanleihen Renditen von 4 Prozent oder mehr bieten und gleichzeitig liquide bleiben. Für Unternehmen, dezentrale Organisationen (DAOs) und Privatanleger eröffnen sich dadurch neue Wege, um ungenutzte Kapitalreserven produktiv einzusetzen, ohne auf Flexibilität verzichten zu müssen.

Diese Stablecoins verbinden traditionelles Finanzwesen mit dezentralen Anwendungen – und könnten langfristig sogar zur echten Konkurrenz für Tagesgeld und Geldmarktfonds werden.

Vom Brückentool zur Finanzgrundlage

Stablecoins sind heute viel mehr als nur eine Brücke in die Welt der Kryptowährungen. So ermöglicht etwa die Börse Bybit den Handel mit globalen Aktien in USDT. Blackrocks tokenisierte US-Treasuries – ein Projekt namens BUIDL – stiegen im April allein um 19,3 Prozent auf ein Volumen von 2,89 Milliarden US-Dollar. Damit avancieren Stablecoins immer mehr zum globalen Liquiditätslayer, der traditionelle und digitale Finanzmärkte verbindet. Die Beispiele zeigen: Stablecoins kommen in neuen, wirtschaftlich relevanten Feldern zur Anwendung, große Unternehmen lassen sich auf sie ein, und mit zinsbringenden Varianten stehen neue Innovationen bereits in den Startlöchern. Für Investoren und Finanzexperten ist klar: Die Geschichte der Stablecoins fängt gerade erst an.

Über den Autor

Adrian Fritz verantwortet als Head of Research die Forschungsabteilung von 21.co. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft von 21 Shares, einem Emittenten von Krypto-ETPs.