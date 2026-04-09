Der Zürcher Anbieter Stableton erreicht 750 Millionen US-Dollar verwaltetes Vermögen. 2026 will er noch die Milliardenmarke knacken – mit ETFs, Eltifs und neuen Partnerschaften.

Das Unternehmen Stableton hat die Marke von 750 Millionen US-Dollar verwaltetem Vermögen überschritten. Das teilten die Gründer Andreas Bezner und Konstantin Heiermann in einer Mitteilung an Investoren und Partner mit. Noch vor weniger als sechs Monaten hatte das Unternehmen die Schwelle von 500 Millionen US-Dollar erreicht.

Stableton konzentriert sich seit 2022 ausschließlich auf einen passiven und systematischen Zugang zu den größten privaten Technologieunternehmen weltweit. Die Firma verzichtet dabei nach eigenen Angaben auf klassische Performance Fees oder Carry-Strukturen.

Im Mittelpunkt steht heute die Stableton Morningstar PitchBook Unicorn 20 Strategy. Sie investiert in die 20 wertvollsten privaten Technologieunternehmen der Welt, darunter Firmen wie OpenAI, SpaceX, Anthropic, Databricks oder Stripe.

„Private Tech ist heute dort, wo früher die Wertschöpfung der Börse stattfand“, sagte Gero Schomann bereits Ende 2025 im Gespräch mit private banking magazin. Viele große Technologieunternehmen blieben heute deutlich länger privat als früher. Ein erheblicher Teil des Wachstums finde daher bereits vor dem Börsengang statt.

Die Stableton-Gründer argumentieren, dass sich die größten Unicorns inzwischen zu einer eigenen Anlageklasse entwickelt haben. Nach Berechnungen von Stableton sind die 20 wertvollsten privaten Tech-Unternehmen zusammen größer als die unteren 155 Unternehmen im S&P 500. Würden diese Firmen börsennotiert sein, kämen laut Stableton 17 der 20 größten Unicorns gemessen an ihrer Bewertung für den Nasdaq-100 infrage.

Sekundärmarkt wächst

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Gleichzeitig sieht Stableton noch erhebliches Wachstumspotenzial im Sekundärmarkt für private Tech-Unternehmen. Das jährliche Handelsvolumen bei den Top-20-Unicorns liege inzwischen bei mehr als 52 Milliarden US-Dollar. Bislang entspreche das aber nur rund 2,2 Prozent ihres gesamten Marktwerts. Stableton erwartet, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren auf 5 bis 10 Prozent steigt. Das Unternehmen verweist zudem auf jährliche Wachstumsraten von mehr als 30 Prozent im Sekundärmarkt.

Schomann hatte den wachsenden Sekundärmarkt bereits Ende 2025 als entscheidenden Hebel beschrieben. „Der Sekundärmarkt ist inzwischen tief und liquide genug, damit man systematisch investieren kann“, sagte er damals.

Bis Ende des Jahres will Stableton die Marke von einer Milliarde US-Dollar verwaltetem Vermögen erreichen. Wachstum soll dabei nicht nur aus dem bestehenden Investorenkreis kommen, sondern auch aus neuen Produktformaten. Das Unternehmen nennt Feeder-Fonds, thematische Portfolios, Sharia-konforme Indexfonds, ETFs, Interval Funds und Eltif-Strukturen.