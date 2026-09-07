Stableton knackt Milliarden-Grenze
Der Schweizer Investmentmanager Stableton hat nach Unternehmensangaben die Marke von 1 Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen überschritten. In den vergangenen zehn Monaten hat sich das verwaltete Vermögen damit in etwa verdoppelt.
Als Gründe für das Wachstum nennt Stableton Mittelzuflüsse, das Neukundengeschäft, neue Partnerschaften und die Wertentwicklung seiner Flaggschiffstrategie.
Stableton hat sich auf den Zugang zu führenden Late-Stage- und Pre-IPO-Technologieunternehmen spezialisiert. Zu den zentralen Produkten zählt der Luxemburger Stableton Morningstar Pitchbook Unicorn 20 Fund, der sich an professionelle Investoren richtet (Sicav-RAIF ISIN: LU2766667203; UNIC20C; A40PRY). Dieser umfasst 20 hoch bewertete private Technologieunternehmen aus entwickelten Märkten. Ergänzt wird die Produktpalette durch weitere strukturierte Lösungen (AMC) und Co-Investments.
Nach Unternehmensangaben arbeitet Stableton weltweit mit mehr als 150 Partnern zusammen, darunter Banken und Vermögensverwalter. Zudem hält das Unternehmen Positionen auf den Cap Tables von mehr als 30 Unicorns.
„Der Markt für Direct Secondaries entwickelt sich sehr dynamisch. Laut Morningstar ist das Handelsvolumen bei den größten Unicorns im Jahresvergleich um 72 Prozent gestiegen. Das zeigt, wie stark sich dieses Segment professionalisiert und an Bedeutung gewinnt“, sagt Gero Schomann, globaler Leiter Wealth & strategische Partnerschaften bei Stableton.
Für die weitere Expansion plant Stableton zusätzliche Fondsstrukturen. Dazu zählen ein europäischer langfristiger Investmentfonds (Eltif), sogenannte Interval Funds für die USA sowie schariakonforme Fonds für den Nahen Osten.