Mehr als viermal so viel Wohnfläche fürs gleiche Geld: Wie stark sich die Immobilienpreise in den 15 größten Städten Deutschlands unterscheiden, macht eine Auswertung von Immowelt deutlich. Das Immobilienportal hat untersucht, wie viel Wohnfläche Käufer für ein Budget von 350.000 Euro bekommen. Das Ergebnis: Während es in der teuersten Stadt nur 39 Quadratmeter sind, ist in der günstigsten Großstadt sogar eine Wohnfläche von 172 Quadratmetern drin.

Im Vergleich zu 2022 gibt es meist mehr Wohnfläche

Im Vergleich zu 2022 bekommen Käufer vielerorts sogar mehr Wohnraum. Zwar seien die Immobilienpreise jüngst wieder leicht gestiegen, dennoch liege das Preisniveau in den meisten Städten immer noch unter dem damaligen Niveau.

Anders sieht es im längerfristigen Vergleich aus: Gegenüber 2020 hat sich die Wohnfläche, die Käufer für 350.000 Euro bekommen, fast überall reduziert – in der Spitze sogar um 46 Quadratmeter.

Für die Untersuchung wurde jeweils eine 75 Quadratmeter große Bestandswohnung mit drei Zimmern und Baujahr in den 1990er Jahren herangezogen. Als Datenbasis fungierten die Wohnungsanzeigen auf der Plattform, daher handelt es sich um Angebotspreise. Auch Kaufnebenkosten sind laut Immoscout in die Auswertung eingeflossen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir, wie viel Wohnfläche Käufer in den 15 größten Städten für 350.000 Euro bekommen.