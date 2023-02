BlackRock Marktausblick Ist die Stagflation etwa schon vorbei?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Um fast 7 Prozent lagen Aktien zuletzt weltweit (Stand 27. Januar) im Plus. Globale Anleihen steuerten rund 2,4 Prozent zur Rendite eines typischen Portfolios bei, das schwerpunktmäßig aus genau diesen beiden Anlageklassen besteht. Dabei schien noch vor kurzer Zeit die Erwartung Konsens zu sein, das stagflationäre Umfeld, welches das Vorjahr so unerfreulich gemacht hatte, würde uns auch zumindest am Jahresanfang, aber auch weit ins Jahr 2023 hinein erhalten bleiben.

Dürfen wir also aus dem risikofreudigen Januar schließen, dass die Stagflation vorbei ist? Ganz so einfach ist es leider nicht – in den verbleibenden elf Monaten des Jahres kann noch eine Menge passieren. So ist bei weitem nicht klar, ob das Gespenst einer tiefen Rezession Europa und die USA wirklich verschont oder, wenn es doch vorbeikommt, keinen großen Schaden anrichtet.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.