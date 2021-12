Andreas Scholz 04.12.2008 Lesedauer: 1 Minute

Stahl und Creme in den Dax

Am 22. Dezember steigen der Stahlkonzern Salzgitter und Nivea-Produzent Beiersdorf in den deutschen Leitindex Dax auf. Sie ersetzen den Autozulieferer Continental und die Immobilienfirma Hypo Real Estate, die über die so genannte Fast-Exit-Regel ausscheiden. Beide gehören, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung, nicht mehr zu den 45 größten deutschen Unternehmen und fliegen entsprechenden schnell (englisch: fast) raus.