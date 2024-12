Kaum eine Anlageklasse hat unter der Finanzkrise 2008 so stark gelitten wie Asset Backed Securities (ABS). Doch während viele Anleger noch immer einen Bogen um strukturierte Produkte machen, sieht Stamatia Hagenstein von Lupus alpha gerade bei CLOs (Collateralized Loan Obligations) große Chancen. Im Interview erklärt sie, warum die Anlageklasse heute viel sicherer ist als früher, wie das Lupus-Alpha-Team auch in Krisenzeiten einen kühlen Kopf bewahrt und weshalb selbst modernste KI-Systeme bei der Analyse noch an ihre Grenzen stoßen.

DAS INVESTMENT: Frau Hagenstein, CLOs gelten als komplexe Anlageklasse. Selbst erfahrene Anleger tun sich manchmal schwer damit. Wie erklären Sie einem Skeptiker in wenigen Sätzen, worum es geht?

Stamatia Hagenstein: CLOs, also Collateralized Loan Obligations, sind im Kern eigentlich recht einfach: Wir bündeln gesicherte Unternehmenskredite in einem Portfolio und strukturieren die Cashflows in verschiedene Tranchen – von Triple A bis Single B. Jede Tranche hat ein eigenes Rating und eine definierte Laufzeit. Das Besondere ist die Wasserfall-Struktur: Zinsen und Rückzahlungen fließen zuerst an die Triple-A-Investoren, dann kaskadenartig nach unten. Ganz unten steht die Equity-Tranche mit eigenkapitalähnlichem Risikoprofil. Das bedeutet: Läuft alles gut, profitiert besonders der Equity-Investor. Gibt es aber Ausfälle im Portfolio, trifft es zuerst ihn.