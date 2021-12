Standard Life Investments: Guy Stern steigt auf

Standard Life Investments hat einen neuen Geschäftsführer. Guy Stern, bislang Leiter Multi-Asset Management und Manager des milliardenschweren Mischfonds Global Absolute Return Strategies (WKN: A1H5Z0), ist mit sofortiger Wirkung in die Geschäftsleitung des Investmenthauses eingetreten. Er ersetzt Euan Munro, der das Unternehmen verlässt, und wird künftig das Multi-Asset & Macro Investment-Geschäft verantworten. Er berichtet an Investment-Chef Rod Paris.Vorstandsvorsitzender von Standard Life Investments Keith Skeoch dankte Munro für seinen Beitrag und wünschte ihm weiterhin viel Erfolg. Die Ernennung von Guy Stern honoriere seinen starken Leistungen im Fondsmanagement und dessen Erfolge bei der Führung des Multi-Asset Teams.Stern verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Seit 2008 managt er die Global Absolute Return Strategies (GARS) des Unternehmens. Damit verantwortet er rund 20 Milliarden Euro, die zum Teil auch aus dem Pensionsfonds des Unternehmens stammen.