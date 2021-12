Standard Life Investments kooperiert mit Moventum

Die Investmentfonds aus dem Hause Standard Life gibt es ab sofort auch über die Fondsplattform Moventum. Die Luxemburger Plattform arbeitet hauptsächlich mit Fondsvermittlern und freien Finanzberatern zusammen. Die dort erhältliche Standard-Life-Palette besteht aus 18 Fonds – zwölf Aktienfonds und sechs Rentenfonds, alle sind in Deutschland zugelassen. Die Kooperation ist ein weiterer Schritt in Standard-Lifes Marketing-Plan. Erst vor einige Wochen warb das Unternehmen Michael Geier an, um unter anderem das Deutschland-Geschäft zu stärken. Seit vergangenem Monat arbeitet es mit der skandinavischen Fondsplattform MFEX Mutual Fund Exchange zusammen, um den Vertrieb im Norden Europas voranzubringen.