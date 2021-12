Standard Life Investments verstärkt Deutschland-Geschäft

Michael Geier wird neuer Investment-Direktor bei der Fondsgesellschaft Standard Life Investments und soll das Deutschland- und Österreich-Geschäft verstärken. Er wechselt von ABN Amro Asset Management, wo er seit 2006 das Publikumsfondsgeschäft in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz leitete. Von 2002 bis 2006 leitete Geier für Mellon Global Investments den Vertrieb in Deutschland und Luxemburg. Insgesamt ist er seit 1990 in der Branche.