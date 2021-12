Standard Life: Nicht nur Versicherungen, jetzt auch Fonds

Versicherungs-Newsletter

Aktuelle Ausgabe



Wie die Lebensversicherer Kunden halten wollen



Junge GKV-Kunden wollen in die PKV



>> kostenlos abonnieren >> aktuelle Ausgabe „Immer mehr deutsche Anleger werden auf die Qualität unserer Fonds aufmerksam, die über einen langen Zeitraum eine kontinuierliche, stabile Performance liefern", sagt Michael Geier, Investment Director Deutschland bei SLI. „Die vertriebliche Unterstützung durch die deutsche Niederlassung wird uns dabei helfen, unsere Position auf dem deutschen Markt weiter auszubauen.“ Standard Life Investments zählt derzeit einen Anlagebestand von rund 163 Milliarden Euro.

Damit möchte der Versicherer seinen Vertriebsservice auch in den Fondsbereich hinein erweitern. Neben der persönlichen Beratung durch einen Standard-Life-Mitarbeiter und deutschsprachigen Verkaufsunterlagen gehört dazu auch die neu eingerichtete, deutschsprachige Website von Standard Life Investments . Hier gibt es alle wichtigen Informationen zum Unternehmen, zur Fondspalette plus aktuelle Markteinschätzungen von Fondsmanagern und Analysten des Investmenthauses.Auf dem deutschen Markt bietet Standard Life Investments (SLI) 18 Publikumsfonds an, die seit Mai 2007 für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Fondspalette bietet Investoren Zugang zu unterschiedlichen Regionen und Sektoren – sowohl im Bereich der Aktienfonds als auch bei Rentenfonds. Die Produkte sind seit einigen Jahren über Handelsplattformen wie Moventum, Metzler Fund Xchange und die Frankfurter Fondsbank erhältlich.