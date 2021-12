Standard Life Webinare zum Thema bAV und zum GARS-Fonds

Im Webinar „Jetzt durchstarten in der bAV!" geht es um die Faktoren in der Gruppenversicherung. Evelyn Pfalz, Spezialistin im Team bAV Support, referiert zudem darüber wie eine Optimierung des Steuervorteils in Verbindung mit einer attraktiven Kapitalanlage gelingen kann und wie eine Vertriebsunterstützung mit bAV easy aussieht.Dasfindet an folgenden Terminen statt:Melden Sie sich hier an:Markus Novak, spricht im Standard Life Webinar zum Thema „GARS im Wechselbad der Märkte" über die Performance des GARS im 3. Quartal und stellt weitere alternativ gemanagte Lösungen von Standard Life vorDaswird an den nachfolgenden Terminen veranstaltet:Melden Sie sich hier an:Für die Registrierung wird die Angabe Ihres Vor- und Nachnamens, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrer Maklernummer benötigt. Nach Eingabe dieser Daten auf der Registrierungsseite erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per E-Mail mit weitergehenden Informationen