Standard Life übernimmt Aegon UK für rund zwei Milliarden britische Pfund. Der Deal macht den britischen Versicherer zum größten Altersvorsorge-Anbieter in Großbritannien.

Standard Life-Gebäude in London: Nach der Aegon-Übernahme wird der Versicherer nach eigenen Angaben zum größten Altersvorsorge-Anbieter Großbritanniens.

Der britische Versicherer Standard Life übernimmt das britische Versicherungsgeschäft des niederländischen Konzerns Aegon für einen Gesamtbetrag von rund zwei Milliarden Pfund. Das gaben beide Unternehmen am Mittwoch bekannt.

Standard Life zahlt laut Mitteilung 750 Millionen Pfund in bar. Darüber hinaus erhält Aegon eine Beteiligung von 15,3 Prozent an Standard Life, was den niederländischen Konzern zum größten Einzelaktionär macht, noch vor der japanischen MS&AD und der Aberdeen Group. Aegon darf künftig ein nicht-geschäftsführendes Mitglied in den Verwaltungsrat von Standard Life entsenden.

Die Beteiligung unterliegt einer Haltefrist: Aegon darf die Aktien frühestens 18 Monate nach Abschluss der Transaktion oder nach der geplanten US-Domizilverlegung verkaufen – je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt. Aegon will die Barauszahlungen – abzüglich erwarteter Ausschüttungen aus Aegon UK bis zum Closing – für Schuldenabbau und Aktienrückkäufe nutzen.

Mit dem Zusammenschluss wird Standard Life nach eigenen Angaben zum größten Anbieter für Altersvorsorge und Renteneinkommen in Großbritannien. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende 2026 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.

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Standard Life erwartet durch die Übernahme Gesamtsynergien von rund 800 Millionen Pfund. Davon entfallen 110 Millionen Pfund auf jährliche Kosteneinsparungen und rund 340 Millionen Pfund auf einmalige Kapitaleffekte.

Strategische Neuausrichtung Richtung USA

Für Aegon ist der Verkauf Teil einer konsequenten Neuausrichtung: Der Konzern will sich auf das wachsende Lebensversicherungs- und Altersvorsorgegeschäft in Nordamerika konzentrieren und plant, den Firmensitz bis 2028 in die USA zu verlegen. Die US-Tochter Transamerica macht bereits rund 70 Prozent des Konzerngeschäfts aus.

Die niederländische Tochter hatte Aegon bereits 2023 an ASR Nederland veräußert. Das britische Vermögensverwaltungsgeschäft bleibt von der Transaktion unberührt und soll zudem als wichtiger Asset-Management-Partner des neu kombinierten Unternehmens fungieren.