Nach dem BVK kommt auch von anderen Vermittlerverbänden Kritik am GDV wegen des geforderten Verzichts auf die gesetzlich vorgeschriebene Beratungspflicht für ein Standardprodukt.

Vermittler fürchten um ihre Rolle, wenn sich der GDV mit seiner Forderung durchsetzt.

Die Jahresmedienkonferenz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ist eine routinierte Angelegenheit. Bereits seit Jahren tragen die Spitzenfunktionäre des größten Lobbyverbands der Branche vor zahlreichen Medienvertretern ihre Sicht nach außen. Auch vergangene Woche hatten Präsident Norbert Rollinger und Hauptgeschäftsführer viele Zahlen, Prognosen und bekannte politische Positionen, zum Beispiel zur Elementarschadenversicherung, im Gepäck.

GDV fordert Verzicht auf Beratungspflicht bei Standardprodukt

Eine Position, die eher eine Randnotiz in der Veranstaltung war, wird jetzt aber mehr und mehr zur Kontroverse. Der GDV fordert für das im Referentenentwurf zum Altersvorsorge-Reformgesetz vorgesehene Standarddepot eine Aussetzung der gesetzlichen Beratungspflicht nach § 6 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG).

Ein Argument: Da das geplante Standardprodukt auch ohne Versicherungsmantel vertrieben werden darf, unterlägen branchenfremde Anbieter dieser Pflicht nicht. Konkret verlangt der GDV „gleiche Regeln für vergleichbare Produkte, das heißt kein Wettbewerbsnachteil beim Standardprodukt für Versicherer im Vergleich zu Banken, Neobrokern und Fondsgesellschaften.“

Ohne eine solche Anpassung im Gesetzgebungsverfahren gilt die Geeignetheitsprüfung nach § 7c VVG. Sie verpflichtet Versicherungsvermittler und -unternehmen vor dem Abschluss von Versicherungsanlageprodukten zu prüfen, ob das Produkt den Kenntnissen, Erfahrungen, Anlagezielen (einschließlich Risikotoleranz) und Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden entspricht.

GDV erwartete kein Konflikt mit Vermittlern – ein Irrtum

Interessierte Kunden müssten im digitalen Direktvertrieb laut GDV zahlreiche Fragen beantworten. Der Abschluss des Standardprodukts über Versicherer sei damit aber zu komplex und in der Folge seien hohe Abbruchzahlen zu befürchten. Für einen einfachen digitalen Abschluss mit wenigen Klicks sei daher eine Aussetzung der gesetzlichen Beratungspflicht nötig – wie sie für nicht-versicherungsgebundene Kapitalanlagen bereits gelte.

Die Forderung stand bereits in einem Positionspapier des GDV aus dem Dezember des Vorjahres. Asmussen und Rollinger machten in ihrem Vortrag deutlich, dass die Versicherer keinen Konflikt mit den Vermittlern erwarten, sollte sich der Verband mit seiner Forderung nach einem Wegfall der Beratungspflicht durchsetzen. Doch das dürfte eine Fehlannahme sein. Denn kaum war das Thema öffentlichkeitswirksam platziert, trat der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) in Erscheinung und äußerte scharfe Kritik an der Idee.

Bei einer exklusiven Umfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen zeigt sich jetzt, dass der Vermittlerverband, dem vor allem Angehörige des Ausschließlichkeitsvertriebs angehören, mit seiner Position nicht allein ist. Auch die anderen Interessenvereine für Vermittler stellen sich klar gegen die GDV-Position.

AfW sieht erhebliche Nachteile für Vermittler

Norman Wirth, @ AfW

Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW bewertet die Forderung des GDV nach einer Aussetzung der gesetzlichen Beratungspflicht kritisch. Digitale Prozesse und standardisierte Produkte könnten helfen, den Zugang zur Altersvorsorge zu erleichtern, dürften jedoch nicht dazu führen, dass bewährte Schutzmechanismen aufgeweicht werden.

Wirth: „Die Beratungspflicht ist ein zentraler Bestandteil qualitativ hochwertiger Vorsorgeentscheidungen und dient nicht zuletzt dem langfristigen Vertrauen der Verbraucher.“

Auch wenn es viele Schnittmengen gebe, vertritt der GDV laut Wirth nicht die Interessen der unabhängigen Vermittlerschaft. Für diese würde eine Aussetzung der Beratungspflicht erhebliche Nachteile mit sich bringen – etwa durch Wettbewerbsverzerrungen und eine schleichende Entwertung qualifizierter Beratung.

Zudem richte sich das Altersvorsorge-Standardprodukt ausdrücklich an Menschen, für die Vorsorgeentscheidungen laut des Funktionärs besonders herausfordernd sind. Sie benötigten Orientierung und Beratung, sonst drohe entweder „vollständige Nicht-Teilnahme an der angedachten Vorsorge oder eine faktische Verlagerung in staatlich gesteuerte Zwangslösungen. Der Fokus muss auf modernen, digitalen und hybriden Beratungsmodellen liegen – nicht auf dem Verzicht auf Verantwortung“, so Wirth.

Votum hält Vergleich mit Neobrokern für unpassend

Martin Klein, @ Votum Verband

Auch der Verband Votum lehnt nach eigener Aussage die GDV-Haltung ab. Vom geschäftsführenden Vorstand Martin Klein heißt es: „Die Wahl eines geeigneten privaten Altersvorsorgeprodukts ist eine grundlegende Weichenstellung – mit Auswirkungen über Jahrzehnte (...). Das ist gerade nicht mit der Eröffnung eines beliebigen Anlagedepots bei einem Neobroker vergleichbar: Investments in solchen Depots sind (...) jederzeit veräußerbar und werden in den meisten Fällen nicht ausschließlich zum Zweck der Altersvorsorge getätigt. Vor diesem Hintergrund wäre es aus unserer Sicht überzeugender, den Wert von Beratung stärker zu betonen.“

Auch seien die neuen Produktwelten nach einer Verabschiedung des Altersvorsorge-Reformgesetzes in der Praxis keineswegs selbsterklärend. Zudem müsse bei jedem Vorsorgenden individuell geprüft werden, ob diese Produktwelt der richtige Durchführungsweg ist – oder ob nicht Angebote der betrieblichen

Altersvorsorge oder eine Kombination mehrerer privater Vorsorgeoptionen die bessere Alternative darstellen, so Klein. Aus Votum-Sicht ist bei der Auswahl eines Standarddepots eine vorgelagerte Beratung deshalb zwingend erforderlich.

Klein: „Die Risiken sehen wir weniger in einem möglichen Nachteil beim Verbraucherschutz, sondern vielmehr darin, dass ohne ein entsprechendes Beratungsangebot weder die Durchdringungsquoten noch die angestrebte Stärkung der privaten Altersvorsorge erreicht werden. Umso mehr hätten wir uns gewünscht, dass der GDV sich intensiver für eine faire Vergütungsmöglichkeit von Beratung einsetzt (...).“

IGVM sieht faire Vergütung in Gefahr

Nadine Romming, @privat

Auch die Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler (IGVM) äußert klare Ablehnung gegenüber der GDV-Forderung. Diese gefährde den Verbraucherschutz und untergrabe die Qualität der Altersvorsorgeberatung.„ In der Praxis wird Beratung dennoch stattfinden – mit allen Haftungsfolgen für Makler, aber ohne angemessene Vergütung. Das ist weder fair noch nachhaltig. Die Beratungspflicht ist ein zentrales Schutzinstrument und darf nicht zur Disposition gestellt werden“, sagt Vorstandsmitglied Nadine Romming.

Das Standardprodukt müsse so konzipiert sein, dass qualifizierte Beratung möglich und wirtschaftlich tragfähig ist. Der IGVM fordert daher eine faire Vergütung über Pauschalen oder ein separates Beratungshonorar. Der geplante Kostendeckel von 1,5 Prozent dürfe nicht dazu führen, dass Beratung faktisch unmöglich werde. Romming: „Zudem sollte das Produkt einfach, verständlich und digital zugänglich sein – aber mit klarer Option auf persönliche Beratung. Nur so kann das Vertrauen der Verbraucher gestärkt und die Rolle unabhängiger Makler gesichert werden.“

BDV hält Standardprodukt gar nicht für erforderlich

Helge Lach, @DVAG

Der Bundesverband Deutscher Vermögensberater (BDV), ein Verband, dem vor allem Mitarbeiter des Allfinanzvertriebs Deutsche Vermögensberatung angehören, ist in seiner Kritik noch grundsätzlicher. „Nach unserer Auffassung ist die Idee eines Standardproduktes insgesamt verfehlt. Längst gibt es am Markt sehr kostengünstige Produkte (vor allem ETF-Lösungen), die ebenso kostengünstig ohne Beratung gekauft werden können. Es bedarf keiner (komplexen) gesetzlicher Vorgaben, wenn der Markt die gewünschte Lösung längst hervorgebracht hat“, sagt der BDV-Vorsitzende und DVAG-Vorstand Helge Lach.

Die GDV-Forderung lehnt der BDV davon abgesehen ebenso ab. Die Bedarfsweckung durch einen Vermittler sowie Information, Aufklärung und Beratung sowie die Unterstützung beim Abschluss seien unerlässlich, wenn die private Altersvorsorge in der Breite der Bevölkerung ankommen soll. Lach: „Es ist deshalb schwer nachzuvollziehen, dass beim Standardprodukt Beratung nicht vorgesehen ist (...).“

Der BDV sieht nach eigener Aussage eine große Gefahr darin, dass Menschen ohne erforderliche Sachkenntnis unbewusst Kapitalmarktrisiken eingehen und Produkte wählen, die nicht zur eigenen Situation passen. „Wir hätten uns gewünscht, dass der GDV deshalb für eine generelle Beratungspflicht (gegebenenfalls auf Wunsch des Kunden mit Opt-Out-Möglichkeit) plädiert, die auch für Neobroker gilt. Auch mit dieser Haltung wäre ein Level-Playing-Field möglich. Dass der GDV hier die gegenteilige Position einnimmt (...) ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir halten diesen Weg für falsch“, so Lach.