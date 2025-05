Zum 1. Juli werden die Beiträge im Standardtarif und Basistarif der Privaten Krankenversicherung (PKV) deutlich erhöht. Die Beiträge steigen um rund 25 Prozent. Laut PVK-Verband wird der durchschnittliche Monatsbeitrag dann bei rund 500 Euro liegen (2024: 400 Euro). Betroffen sind sowohl Versicherte mit, als auch ohne Beihilfeanspruch. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.

Steigende Kosten im Gesundheitswesen

Die Gründe dürften in den steigenden Kosten im Gesundheitssystem liegen, von denen die PKV wie die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) betroffen ist. So mussten nach Angaben des Verbands Anfang 2025 die Beiträge in rund zwei Dritteln aller PKV-Tarife bereits erhöht werden, laut Medienberichten um durchschnittlich 18 Prozent. Hohe Ausgabenzuwächse verzeichnete die PKV demnach bei Arzneimitteln und ambulanten Leistungen, die fast die Hälfte der Gesamtausgaben ausmachen. Besonders stark gestiegen seien aber die Krankenhauskosten.

Wie und für wen der Standardtarif konzipiert ist

Der 1994 eingeführte Standardtarif ist bei allen Versicherern der gleiche. Er gehört zu den vom Gesetzgeber eingeführten Sozialtarifen der PKV, die Kunden vor finanzieller Überforderung schützen sollen. Im vergangenen Jahr betrug der Preisanstieg 9,3 Prozent. Die Prämien dürfen den Höchstsatz der gesetzlichen Krankenkassen nicht überschreiten, der aktuell bei 804,82 Euro liegt. Zum Jahresende 2024 waren nach Angaben des PKV-Verbands insgesamt rund 53.900 Personen im Standardtarif versichert – das entspricht etwa 0,6 Prozent der Versicherten in der PKV-Krankheitskostenvollversicherung.

Eine Beitragsanpassung in der PKV unterliegt strengen regulatorischen Vorgaben. Sie ist nur möglich, wenn die Leistungsausgaben oder die Lebenserwartung um mindestens fünf Prozent von den kalkulierten Werten abweichen. Dabei muss eine vollständige Neukalkulation erfolgen.

Anders als bei den normalen Tarifen wird der Standardtarif nicht von den einzelnen Unternehmen kalkuliert, sondern vom PKV-Verband. Auf Basis der branchenweiten Werte berechnen die Anbieter dann die jeweils individuellen Beiträge für ihre Versicherten. Sie hängen ab von den Alterungsrückstellungen, die die Versicherten bereits angespart haben und die zum Teil zur Abfederung von Beitragserhöhungen verwendet werden.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Standardtarifs ist, dass Versicherte entweder 65 Jahre alt sein müssen oder 55 Jahre, wenn ihr Einkommen unter der Beitragsbemessungsgrenze in der GKV liegt. Das sind in diesem Jahr 66.150 Euro im Jahr. Eine weitere Voraussetzung ist, dass sie mindestens seit zehn Jahren privat versichert sind und sie ihre Vollversicherung vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen haben.

Steigende Beiträge auch im Basistarif

Wer erst nach diesem Stichtag in die PKV gegangen ist, kann nur in den ebenfalls brancheneinheitlichen Basistarif wechseln, wenn ihm die Beiträge zu hoch werden. Dieser ist aber teurer und auch dort steigen zum 1. Juli die Beiträge.

Der PKV-Verband gibt aber an, dass hier bei einem Großteil der Versicherten der Beitrag bereits auf den Höchstbeitrag im Basistarif gekappt oder wegen Hilfebedürftigkeit im Sinne des Sozialrechts auf den halben Höchstbeitrag reduziert wird (2025: 471,32 Euro). Entsprechend mache sich die Anpassung nur bei etwa 20 Prozent der Versicherten bemerkbar. Für diese Versicherten erfolge die Beitragsanpassung in vergleichbarer Größenordnung wie im Standardtarif oder falle etwas moderater aus.

Massive Kritik von Sozialverband

Der Sozialverband VDK reagierte wenig überraschend mit Kritik auf die Entwicklung: „Die angekündigte, massive Beitragserhöhung im Standardtarif der privaten Krankenversicherung ist ein großer Schock für viele Menschen.“ Die Erhöhung zeige, „wie wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse der Versicherten genommen wird. Denn der Standardtarif soll die PKV-Versicherten eigentlich vor finanzieller Überforderung schützen. Für den VdK steht spätestens jetzt fest: Die PKV stellt ein Risiko für Altersarmut dar.“

Es sei höchste Zeit eine „einheitliche solidarische Krankenversicherung“ einzuführen. Also eine Bürgerversicherung, „durch die alle Menschen gleichermaßen abgesichert“ seien. „Krankheit im Alter darf niemals zu einem finanziellen Risiko werden“, so der Interessenverband.

PKV-Verband fordert Reformen

Der PKV-Verband wiederum setzt sich für eine Reform des Standardtarifs ein, „um eine gleichmäßigere und planbarere Beitragsentwicklung zu gewährleisten.“ Die aktuelle Gesetzgebung führe zu unregelmäßigen Beitragsanpassungen. Ziel der Reform sei es, häufigere, aber dafür kleinere Anpassungen zu ermöglichen, die den Versicherten eine bessere finanzielle Planungssicherheit bieten. „ Trotz der Unterstützung durch Verbraucherschützer hat die SPD in der Koalition seit Jahren die notwendige Gesetzesänderung blockiert“, schreiben die Lobbyisten.

Der PKV-Verband setzt sich zudem dafür ein, das Angebot des Standardtarifs auch für Privatversicherte zu öffnen, die erst ab 2009 in die PKV eingetreten sind. Das Gesetz, das seither die Versicherten allein auf den Basistarif verweist, habe sich als Fehler herausgestellt. Im Basistarif hätten sie in der Regel deutlich höhere Beiträge als im Standardtarif zu zahlen.