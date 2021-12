Claudia Lindenberg 02.02.2010 Lesedauer: 1 Minute

Standort-Ranking: München liegt europaweit vorn

Der Immobilienmarkt in der bayerischen Landeshauptstadt wird europaweit als am aussichtsreichsten eingeschätzt. Das geht der Studie „Emerging Trends in Real Estate Europe 2010“ von Price Waterhouse Coopers (PWC) hervor. Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem Urban Land Institute (ULI) durchgeführt und basiert auf einer Umfrage unter 640 Marktteilnehmern.