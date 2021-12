Redaktion 28.10.2015 Lesedauer: 1 Minute

Standortfaktor Frankfurt wirbt um Fintechs

Die Fintech-Branche zieht zunehmend Kapital an und gerät mit ihrer Ansiedelung in den Metropolen Deutschlands nicht nur aus Marketinggründen zum Standortfaktor. Frankfurt als Bankenhauptstadt wird zunehmend attraktiv für Start-ups, die sich eng an die Infrastruktur der Branche anlehnen wollen.