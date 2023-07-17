Stanislas Buiatti Pictet ernennt Manager für milliardenschweren Robotics-Fonds

Stanislas Buiatti ist der neue Fondsmanager des 7 Milliarden Euro schweren Pictet Robotics Fonds, der in den letzten 3 Jahren eine Rendite von beinahe 40 Prozent erzielte. Er folgt auf John Gladwyn, der nun den Digital Fonds leitet.

Stanislas Buiatti wurde zum neuen Fondsmanager des Pictet Robotics Fonds ernannt. Buiatti folgt auf John Gladwyn, welcher nun den Pictet Digital Fonds leitet. Dieser Posten war zuvor von Sylvie Sejournet besetzt, die das Unternehmen zu Beginn des Jahres verließ.

Buiatti, der seit September 2019 bei Pictet ist und im August 2021 zum Research-Analysten aufstieg, wird in der neuen Position mit Daegal Tsang, Francesco Pighini und Peter Lingen (der nach wie vor Hauptfondsmanager ist) zusammenarbeiten, wie er via Linkedin erklärte.

Der Pictet Robotics Fonds hat in den vergangenen drei Jahren eine Rendite von beinahe 40 Prozent erzielt.

Die kumulierte Wertentwicklung im Überblick:

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR laufendes Jahr 38,37% 31,53% 13,47% 1 Jahr 38,74% 23,71% 13,26% 3 Jahre 37,79% 39,68% 36,87% 5 Jahre 83,95% 90,87% 58,17%

Der Pictet Robotics Fonds hat ein Volumen von 7,14 Milliarden Euro (Stand: Juli 2023). Die fünf größten Positionen sind Alphabet (5,80 Prozent), Salesforce (5,49 Prozent), Siemens (4,95 Prozent), Synopsys (4,25 Prozent) und KLA (3,87 Prozent).