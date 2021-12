Star-Investor Darum mag Jim Rogers Russland und Kasachstan

„Ich werde 2016 lieber in Kasachstan investieren, als in die Ukraine“, erklärte Star-Investor und Rohstoff-Guru Jim Rogers gegenüber dem russischsprachigen Online-Portal Rambler News Service (RNS). „Ich mag große Katastrophen, in dieser Katastrophe ist bislang jedoch kein Ende in Sicht“, begründet Rogers seine Entscheidung gegen die Ukraine. Er vergleicht die derzeitige Situation im krisengeplagten Land mit der in Kolumbien, wo nun ein 30-jähriger Krieg zu Ende geht. „In der Ukraine ist ein 30-jähriger Krieg auch nicht auszuschließen“, sagt Rogers.

Russland hingegen steht schon seit einiger Zeit auf Rogers Kaufliste. „Ich investiere aktiv in Russland, weil ich hinsichtlich der Zukunft des Landes, vor allem der russischen Landwirtschaft, positiv eingestellt bin“, so der Star-Investor.