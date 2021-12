Star Target Return GAM mit zwei neuen Multi-Asset-Fonds

Sowohl traditionelle als auch alternative Anlageklassen sind in zwei neuen Mischfonds vertreten, die der Vermögensverwalter GAM in Deutschland anbietet: Jeweils etwa 20 bis 30 globale Relative-Value- und Long-Positionen sollen stetigen Kapitalzuwachs generieren.Konkret ist es das Ziel des GAM Star Target Return Fund und des GAM Star Target Return Plus Fund, ohne nennenswerte Aktien-, Durations- oder Kreditrisiken den Londoner Interbanken-Angebotszinssatz Libor um 3 beziehungsweise 5 Prozentpunkte übersteigen.Im Rahmen eines dreistufigen Anlageprozesses entwickelt das zuständige Manager-Team unter der Leitung von GAM-Chefökonom Larry Hatheway Anlageideen, die makroökonomische Katalysatoren, Marktanomalien, Anlagethemen und technische Faktoren nutzen.Das aus acht Fonds- und Risikomanagern bestehende Target-Return-Team wird von elf weiteren Anlageexperten des GAM-Spezialteams Multi Asset Class Solutions unterstützt, dessen Mitglieder in London, Zürich und Mailand tätig sind.