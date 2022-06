Zum 30. Juni Starcapital – zusammen mit dem Namen geht der Chef

Zur Jahresmitte wird der Name Starcapital endgültig verschwinden: Der vom Schweizer Haus Bellevue bereits vor sechs Jahren übernommene Vermögensverwalter soll in Zukunft auch unter dessen Namen firmieren. Aus Starcapital wird damit endgültig Bellevue Asset Management (Deutschland). Man wolle die Kräfte beider Häuser bündeln und die Marktentwicklung zukünftig gemeinsam vorantreiben, teilt Bellevue mit. Auf diese Weise solle das Label Bellevue gestärkt werden.

Mit dem neuen Namen geht für Starcapital ein weiterer Umbruch einher: Vorstandschef Manfred Schlumberger wird das Unternehmen zum 30. Juni verlassen. Schlumberger hatte als ehemaliger Co-Vorstand erst zum vergangenen Jahreswechsel den langjährigen Starcapital-Vorstandschef Holger Gachot abgelöst. Nun zieht auch er sich zurück. „Nach fünf Jahren bei der Starcapital AG und bereits 35 Jahren im Asset Management habe ich mich entschlossen, eine neue unternehmerische Herausforderung anzunehmen“, stellt Schlumberger in Aussicht. Der Branche wolle er jedoch treu bleiben. „Ich werde weiter an den Kapitalmärkten aktiv bleiben, das hält mich jung!“, sagt der Anlageprofi, ohne bereits preiszugeben, wohin es ihn zukünftig zieht.

Bei Bellevue bedankt man sich für Schlumbergers Einsatz der gemeinsamen Jahre. André Rüegg, Vorstandschef der Bellevue-Gruppe, betont: „Manfred Schlumberger hat an unserer Ausrichtung in den letzten Jahren und an der Weiterentwicklung entscheidend mitgewirkt.“

Zeitgleich mit der Namensübertragung von Starcapital wird der in Frankfurt ansässige Arm von Bellevue, die Gesellschaft Bellevue Asset Management (Deutschland), eine neue Leitung erhalten. Als Geschäftsführer und Leiter Portfoliomanagement tritt hier ab dem 1. Juli Gerit Heinz an. Er wird für die in Deutschland verwalteten Fonds der Schweizer verantwortlich zeichnen.

Heinz kommt von der Deutschen Bank, wo er seit 2018 als Chefstratege im Wealth Management tätig war. Der 49-Jährige bringt außerdem Erfahrung von der Commerzbank und der UBS Deutschland mit.

Die Fondsboutique Starcapital gehört seit 2016 zur Bellevue-Gruppe, firmierte dort allerdings bisher unter eigenem Namen. Im Frühjahr 2022 hatte Bellevue angekündigt, die Starcapital-Fonds zur Jahresmitte unter dem Label Bellevue fortführen zu wollen. Starcapital war 1996 von Anlageprofi Peter E. Huber gegründet worden. Dieser hatte sich Ende 2018 aus dem Unternehmen zurückgezogen und ist mittlerweile für den Bad Homburger Vermögensverwalter Taunus Trust tätig.