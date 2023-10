Starke Konjunktur Gute Aussichten für defensive Konsumwerte aus den USA

Eine der entscheidenden Fragen an den internationalen Aktienmärkten lautet derzeit: Hält die Dynamik der US-Wirtschaft in den kommenden Quartalen an oder flaut sie ab. Bislang zeigt sich die Konjunktur in den Vereinigten Staaten erstaunlich widerstandsfähig. Immerhin hat die amerikanische Notenbank Fed seit März 2022 die Leitzinsen bis auf zuletzt 5,25 bis 5,5 Prozent hochgeschraubt. Und es ist durchaus möglich, dass am 1. November ein weiterer Zinsschritt erfolgt, da die Inflation zuletzt wieder gestiegen ist.

Bislang ist es der Fed nicht gelungen, das Wirtschaftswachstum in den USA abzubremsen, um so die Geldentwertung in den Griff zu bekommen. Im Gegenteil: Im zweiten Quartal hat die amerikanische Wirtschaft mit einem Wachstum von 2,4 Prozent gegenüber den ersten drei Monaten überrascht. Und nach einer Abkühlung sieht es zumindest kurzfristig nicht aus. Im September entstanden außerhalb der Landwirtschaft in den USA 336.000 neue Stellen. Volkswirte hatten laut einer Reuters-Umfrage im Durchschnitt „nur“ mit 170.000 neuen Jobs gerechnet.

Vor allem die amerikanischen Verbraucher sorgen für das Florieren der dortigen Wirtschaft. Bekanntermaßen ist der Konsum in den USA für rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich. Die Ausgabenfreude von Joe Sixpack, dem amerikanischen Pendant zum deutschen Max Mustermann, lässt sich erklären.

Plötzlich viel Geld in der Tasche

Während der Coronapandemie hat die Regierung in Washington die Verbraucher mit milliardenschweren Unterstützungspaketen versorgt. Das hat die Ersparnisse nach oben getrieben. Denn in der Zeit von Covid-19 war es gar nicht so einfach, das Geld unter die Leute zu bringen. Das galt insbesondere im Dienstleistungssektor.

Nach dem Ende der Lockdowns gaben die amerikanischen Verbraucher erst einmal unter anderem für Unterhaltungselektronik, Restaurantbesuche und Reisen ordentlich Geld aus. Hier dürfte der Nachholbedarf langsam gedeckt sein.

Noch ist der amerikanische Verbraucher finanziell gut ausgestattet, nicht zuletzt dank der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und der gestiegenen Löhnen. Das könnte über die Wintermonate gute Chancen für defensive Konsumwerte eröffnen.

In den vergangenen Monaten standen eher zyklische Aktien oder IT-Werte, die durch künstliche Intelligenz gehypt wurden, im Vordergrund. Doch jetzt könnten die vermeintlich langweiligen Hersteller von Gütern des täglichen Bedarfs in den Fokus der Anleger rücken. Denn hier gibt es derzeit günstige Bewertungen, die unterm historischen Durchschnitt liegen. Gleichzeitig hellen sich die Aussichten für die Gewinnmargen auf, weil die Erzeugerpreise mittlerweile wieder zurückkommen. Zudem bieten defensive Konsumwerte insgesamt attraktive Dividendenrenditen und schütten zusätzlich Geld per Aktienrückkäufe an die Anleger aus.

Spürbare Unterschiede

Der Bereich der defensiven Konsumgüter ist allerdings sehr heterogen und ist von verschiedenen Entwicklungen geprägt, die Anleger auf jeden Fall im Blick behalten sollten. Generell ist zwischen den Herstellern gewissermaßen lebensnotwendiger Güter wie Lebensmitteln, Getränken und Hygieneartikeln und Anbietern von Luxusgütern, Freizeitaktivitäten oder Urlaubsreisen zu unterscheiden, die im Alltag nicht unbedingt gebraucht werden.

Der MSCI World Consumer Staples Index besteht zu mehr als 75 Prozent aus Unternehmen, die Produkte des täglichen Lebens herstellen, wie Wasser, Lebensmittel, Shampoo und Zahnpasta. Nach dem Motto „Gegessen und getrunken wird immer“ sind deren Umsätze vergleichsweise wenig konjunkturabhängig.

In den vergangenen zehn Jahren ist dieser Sektor meistens hinter der Entwicklung des breiten Markts (gemessen am MSCI World) zurückgeblieben. Es gab jedoch Zeiträume, in denen der Sektor besser abschnitt als der Gesamtmarkt. Dies war zum Beispiel im Jahr 2022 der Fall, als die Märkte aufgrund von Rezessionsängsten eine erhöhte Unsicherheit auswiesen.

Jetzt könnte die Aussicht auf wieder sinkende Zinsen Unterstützung liefern. Denn die Ausschüttungen per Dividenden und Aktienrückkäufen konkurrieren mit den Renditen der Anleihen. Das hat in der jüngeren Vergangenheit den defensiven Konsumwerten das Leben schwer gemacht. Wenn aber der Zinspeak schon erreicht oder sogar bereits überschritten ist, lässt der Konkurrenzdruck seitens der Rentenmärkte wieder nach. Dazu kommt, dass defensive Konsumwerte auch als gute Diversifikatoren fürs Portfolio gelten.

Interessant sind vor allem die Aktiengesellschaften, denen es gelingt, die Kosteninflation durch höhere Preise an die Kunden weiterzugeben. Gleichzeitig ist durch die Pandemie das Bewusstsein für Gesundheit und Hygiene gestiegen. Davon profitieren starke Marken. Für deren Produkte sind die Verbraucher noch immer bereit, mehr zu zahlen, da sie diese als erschwinglichen Luxus ansehen. Das passt gut zum aktuellen Umfeld.

Über den Autor:

Steffen Kunkel arbeitet bei der Bethmann Bank als Chief Investment Strategist. Davor war der Diplom-Volkswirt unter anderem bei der Credit Suisse und Universal Investments tätig.