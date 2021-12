Starke Marke: X-Trackers bleibt im Gedächtnis

Die Deutsche Bank hat mit ihrer Tochter X-Trackers den bekanntesten Markennamen unter allen Anbietern von börsengehandelten Indexfonds in Europa. Dafür wurde das Unternehmen unter der Leitung von Thorsten Michalik mit einem Global ETF Award ausgezeichnet. Der New Yorker Branchendienst Exchangetradedfunds.com untersuchte für ihre Preise in 65 Kategorien zum vierten Mal weltweit die regionalen Märkte für Exchange Traded Funds (ETFs).In Europa führt X-Trackers auch in der Kategorie ETF-Innovationen. Den ersten Platz teilt sich das Untenehmen mit Lyxor Asset Management, der ETF-Tochter der französischen Großbank Société Générale. Prämiert wurde Lyxor auch für ihren Service: Das Unternehmen bietet Anlegern die informativste und am besten strukturierte Internetseite. Diesen Preis erhielt Lyxor auch schon im Vorjahr.