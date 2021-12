Redaktion 12.09.2014 Lesedauer: 1 Minute

Starökonom warnt Rogoff hält schottisches Referendum für eine "Katastrophe"

Ob "yes" oder "no" - das schottische Referendum sei in jedem Fall ein Desaster, urteilt der US-Starökonom Kenneth Rogoff. Vor allem, weil es in anderen Ländern Begehrlichkeiten wecken könnte.