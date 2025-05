Nick Cannon, US-Comedian und Vater von zwölf Kindern mit sechs verschiedenen Frauen, hat seine Hoden für insgesamt zehn Millionen Dollar versichern lassen – fünf Millionen Dollar pro Hoden. Der 44-Jährige, der auch Vater von Zwillingen zusammen mit der Popdiva Mariah Carey ist, erzählte in einem Podcast, dass das Geld im Schadensfall an seine Kinder ausgezahlt würde. „Ich habe die Versicherungspolice in meinem Büro. Sie ist echt“, sagte er.

Werbeclip wie eine Prophezeiung

Den konkreten Anstoß für die eigentümliche Entscheidung gab Cannon zufolge der Werbeclip eines Seifenherstellers: „Nick Cannons goldene Eier halten die Gattung Mensch im Alleingang über Wasser“, hört man eine tiefe Erzählstimme in dem Spot. Er habe jetzt„ offiziell die wertvollsten Eier der Welt“, ruft Cannon in dem Clip, nachdem er zwei goldglänzende Exemplare in Eiform inspiziert. Dann reckt er eine entsprechende Trophäe in die Höhe. Wenig später wurde aus dem Gag offenbar Wirklichkeit.

Welche Stars besondere Absicherungen für ihren Körper haben

Cannon hat viele prominente Vorbilder, die sich bereits ihre Körperteile versichern ließen. US-Rocker Bruce Springsteen soll seine Stimmbänder, Sänger Tom Jones sein Brusthaar und Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards seine Hände versichert haben. Bei Fußballspieler Cristiano Ronaldo ist bekannt, dass seine Beine für satte 212 Millionen Euro versichert wurden, bei David Beckham sollen es 63 Millionen Euro gewesen sein. Unerreicht scheint hier Pop-Sängerin Mariah Carey, die seit 2014 von Cannon geschieden ist. Die Versicherungssumme für ihre Beine soll 2006 fast eine Milliarde Dollar betragen haben.