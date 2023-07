Disruptive Technologien 5 Innovationen mit enormen Skaleneffekten

1. Die größte Rakete der Welt hebt ab

„Starship“, die leistungsstärkste Rakete der Welt, startete im April zum ersten Flug ins All. Weil sich die erste Antriebsstufe nicht löste, explodierte die Rakete. Trotz des Misserfolgs war der Test ein entscheidender Moment für die privatwirtschaftliche Raumfahrtindustrie. Die Rakete ist für den Transport von über 100 Tonnen Fracht ausgelegt – mehr als das Vierfache der Kapazität des Space Shuttle. Insgesamt werden jedes Jahr 500 Tonnen Fracht ins All geschickt; mit Raumfähren wie der „Starship“ ließe sich diese Menge mit nur einer Handvoll Starts bewältigen. Die Wiederverwendbarkeit von Raketen würde die Kosten deutlich unter das heutige Niveau senken.

Warum das wichtig ist: Aufgrund der neuartigen Raketenkonstruktion kann der Aufwand für die Gewichtsreduzierung von Instrumenten deutlich gesenkt werden – es kann mehr ins All geschickt werden, wodurch sich neue Möglichkeiten für die wissenschaftliche Forschung bis hin zum Satelliteninternet und sogar zum Weltraumtourismus eröffnen.

2. KI ahmt Stimmen von Prominenten nach

In jüngster Zeit sind eine Reihe von mit künstlicher Intelligenz generierter Songs, die die Stimmen weltberühmter Musiker imitieren, viral gegangen. Dies wirft Urheberrechtsfragen und ethische Fragen auf, doch können diese KI-Anwendungen auch Innovationen im Bereich der digitalen Unterhaltung und Werbung fördern. Generative KI wird inzwischen sogar eingesetzt, um die Stimmen von prominenten Personen, beispielsweise Schauspielern, zu imitieren, die ab sofort Sprachen beherrschen, die sie eigentlich nicht sprechen. Die Technologie verbessert sich parallel zum exponentiellen Wachstum der Datenmenge, so dass sich davon ausgehen lässt, dass sich die Qualität in Zukunft weiter verbessern wird. Nicht von ungefähr sind die Schauspieler und Drehbuchautoren in den USA in den Streik getreten.

Warum das wichtig ist: Die Senkung technologischer Barrieren macht KI-Tools breiten Kreisen zugänglich. Die bisher geltende Auffassung, dass zunächst die Automatisierung von Routinearbeiten durch KI ersetzt wird, muss in Frage gestellt werden: Zuvor werden offensichtlich die Barrieren, die Kunst und Musik umgeben, obsolet.

3. Mikroben auf der Haut werden so verändert, dass sie Tumore bei Mäusen schrumpfen lassen

Harmlose Mikroben, die sich auf der Haut befinden, wurden mit einem genetischen Code modifiziert, der auch auf der Oberfläche von Krebszellen zu finden ist. Das Auftragen dieser „Designer-Bug“-Mikroben auf die Haut von Mäusen löst bei ihnen eine Immunreaktion aus, die Hautkrebszellen zerstört und Tumore schrumpfen lässt. Dieser genetische Ansatz könnte eines Tages auch zur Behandlung anderer Krankheiten und Allergien eingesetzt werden, indem man, als Beispiel, sich einfach Mikroben auf die Rückseite des Ohrs reibt.

Warum das wichtig ist: Krebs ist nach wie vor die zweithäufigste Todesursache in den Vereinigten Staaten. Diese Immuntherapieansätze ziehen den eigenen Körper der Patienten zur Krankheitsbekämpfung heran und sind vielversprechend, um eines der größten ungelösten Probleme in der Medizin zu lösen.

4. Ziegel: Speicherung von erneuerbarer Energie als Wärme

Die Schwerindustrie ist für etwa 40 Prozent der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich, und drei Viertel des industriellen Verbrauchs entfallen auf Wärmeenergie. Allerdings können erneuerbare Energien bislang nicht die stabile Wärme liefern, die für kontinuierliche industrielle Prozesse benötigt wird. Unternehmen testen daher eine „Wärmebatterie“ zur Speicherung von Strom aus kohlenstofffreien Quellen, indem sie großvolumige Verbände von Tonziegeln verwenden. Ähnlich wie bei einem Toaster wandelt ein Heizelement Strom in Wärme um, die stunden- oder tagelang zu einem Fünftel der Speicherkosten von Batterien gespeichert werden kann. Um die Energie zurückzugewinnen, wird Luft durch Lücken in den Ziegeln geleitet, wodurch sie auf bis zu 1.000 Grad Celsius aufheizt. Die Wärme kann für industrielle Wasserkessel, Öfen und andere wärmeintensive Anwendungen verwendet werden.

Warum das wichtig ist: Wärme macht die Hälfte des weltweiten Endenergiebedarfs aus – mehr als Strom (20 Prozent) und Verkehr (30 Prozent). Die Energiewende erfordert Innovationen, die einfache, kosteneffiziente Lösungen zur Beseitigung massiver Marktineffizienzen umfassen.

5. Elektrifizierte Straße lädt Elektroautos während der Fahrt auf

In Schweden wird ein elektrifizierter Straßenabschnitt gebaut, der Autos während der Fahrt mit Strom versorgt. Passive Ladesysteme auf E-Autobahnen würden die Abhängigkeit von Ladestationen verringern, und die viele Hunderte Kilo schweren Batterien könnten um 70 Prozent verkleinert werden, was die Betriebskosten für Elektrofahrzeuge senken würde. Dass diese Technologie gut funktioniert, wurde unter anderem bereits 2013 auf einer 24 Kilometer langen Straße in Südkorea erbracht, die als Busspur für öffentliche Elektrobusse dient.

Warum das wichtig ist: Das Aufladen von Elektrofahrzeugen und die Betriebskosten sind die beiden größten Hürden für eine breitere Akzeptanz. Die Technologie in Elektroautos entwickelt sich ständig weiter – von fortschrittlichen Batteriesystemen bis hin zum selbstfahrenden Auto.

