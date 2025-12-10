Magnificent Seven, Japan und Schwellenländer: Was State-Street-Experten im Gespräch mit DAS INVESTMENT über 2026 sagen – und welche Chancen sie in Deutschland sehen.

Es ist die Frage, die derzeit Investoren weltweit umtreibt: Stehen wir vor dem Platzen einer KI-Blase? Die Magnificent Seven dominieren die Märkte wie selten zuvor, die Bewertungen steigen und steigen – und trotzdem fließt immer mehr Kapital in die Tech-Giganten.

„Ich vergleiche es gern mit einer griechischen Tragödie“, sagt Elliot Hentov, Chief Macro Policy Strategist bei State Street Investment Management, im Gespräch mit DAS INVESTMENT. „Im Moment sind wir am Ende des dritten Aktes, nicht im fünften, in dem es zur Katastrophe kommt.“ Der Makro-Experte hat die aktuelle KI-Euphorie mit historischen Blasen verglichen. Das Ergebnis: Die Parallelen geben eher Zuversicht als Anlass zur Panik.

„Der Protagonist trifft im dritten Akt bereits die ersten Fehlentscheidungen, die zum Verhängnis werden“, führt Hentov die Metapher fort. Bezogen auf die KI-Blase meint er damit zwei konkrete Entwicklungen: Erstmals nehmen die großen Tech-Konzerne in größerem Stil Schulden auf. Gleichzeitig entsteht eine intensive Vernetzung der Akteure im KI-Bereich – Zulieferer sind gleichzeitig Kunden, Investoren sitzen in Aufsichtsräten. „Das war typisch bei vorhergehenden Blasen. Aber wir sind noch nicht auf einem Level, wo es kritisch wird.“

KI-Blase? Warnlampe leuchtet gelb, nicht rot

Die Zahlen geben Hentov recht: Die Schuldenaufnahme als Anteil vom operativen Cashflow lag bei den Tech-Giganten in der Vergangenheit bei etwa 40 Prozent. Aktuell ist dieser Wert auf über 60 Prozent gestiegen. Der Höhepunkt während der Dotcom-Blase lag bei knapp 100 Prozent. „Da ist noch etwas Spiel nach oben“, sagt Hentov. Vergleicht man es mit der Dotcom-Blase, befinde man sich jetzt etwa bei 1997 bis 1998.

Konrad Kleinfeld, Leiter des Anleihenvertriebs im EMEA-Raum bei State Street, ergänzt den pragmatischen Investorenblick: „Jeder Investor muss abwägen: Steige ich jetzt aus, weil ich eine Gefahr sehe, die vielleicht in zwei, drei Jahren kommt, und verzichte damit auf Renditechancen? Oder bleibe ich investiert?“ Die Magnificent Seven verfügten schließlich über starke Cash-Positionen und hätten starke operative Geschäfte. Ende August 2025 entfielen auf die sieben US-Tech-Riesen rund 34 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 – ein historischer Höchstwert.

US-Aktien bleiben erste Wahl

State Street – das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte von über 5 Billionen US-Dollar und betreibt elf Investmentzentren weltweit – bleibt bei seiner mehrjährigen Empfehlung: US-Aktien mit Tech-Exposure weiterhin halten. „Wir sehen die Argumente nicht, uns von den US-Aktienmärkten abzuwenden“, sagt Hentov. Weder das wirtschaftliche Umfeld noch die geopolitischen Risiken sprächen dagegen.

Im Gegenteil: Für 2026 erwartet der Makro-Experte deutlich weniger marktrelevante geopolitische Schocks als 2025. „Vergangenes Jahr hatten wir eine unglaubliche Volatilität – die Amerikaner haben die Schutzdecke Europas weggezogen, es gab die Zeitenwende in der deutschen Fiskalpolitik, dann den Handelskrieg.“

Geopolitik verliert an Marktrelevanz

Für die kommenden Monate sieht Hentov eher eine Abkühlung: „Es wird viel passieren, aber die Überleitung zum Finanzmarkt ist begrenzt.“ Selbst ein Friedensschluss in der Ukraine wäre kein Makrothema mehr, sondern würde einzelne Sektoren betreffen. Bei der Rüstungsindustrie hält er die Reaktionen auf Friedensverhandlungen für irreführend: „Der Hauptschock hat schon stattgefunden und der ist nicht rückgängig zu machen. Die Europäer rüsten auf, die Amerikaner ziehen sich zurück.“

Auch die Sorge um eine schwächelnde US-Wirtschaft teilt Hentov nicht: „Die Volatilität der Politik hat sich in den Makrodaten niedergeschlagen. Die Zölle wirkten wie eine Steuererhöhung von knapp einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts – kein Wunder, wenn das Wachstum dann um etwa 1 Prozent schrumpft.“ Für 2026 erwartet er eine Trendwende: leichte Stimulierung durch Zinspolitik, steuerliche Anreize für Unternehmensinvestitionen, Steuerrückzahlungen für Haushalte im April. „Die einzelnen Schritte sind nicht groß, aber sie haben alle ein kleines Plus.“

Über Tech hinaus: Diese US-Sektoren profitieren mit

Sein Kollege Kleinfeld rät allerdings, nicht nur auf die Magnificent Seven zu setzen. „Das Thema KI reicht weiter“, erklärt er. „Es geht um Daten, Computing-Power und Energie – damit sind wir bei Communication Services, Utilities und Industrietiteln.“

Weitere Chancen sieht er im Finanzsektor. Dort gebe es große Erwartungen, dass die Bankenregulierung unter Trump zurückgefahren werde, was die Gewinne steigern könnte. Überraschend positiv sei auch der Healthcare-Bereich: „Trump wird neutraler gegenüber Healthcare. Allein diese Veränderung ist positiv für einen Sektor, den viele Investoren gar nicht allokiert haben.“ Zudem seien die Bewertungen fundamental günstig.

Japan und Schwellenländer überraschen

Zu den größeren Überraschungen im Kapitalmarktausblick von State Street, der kürzlich veröffentlicht wurde, zählt die positive Einschätzung zu Japan. „Japan hat seit knapp sechs Wochen eine neue Premierministerin“, erinnert Kleinfeld. „Da wurde erkannt, dass Strukturreformen nötig sind – bei Konsumenten, Strompreisen, aber auch beim Thema KI. Die Ökonomie öffnet sich politisch. Das sollte sich in höheren Erträgen widerspiegeln.“

Noch bemerkenswerter: Erstmals seit langem zeigt sich State Street positiv gegenüber Schwellenländern – und zwar in der Breite. „Das ist eine klassische 20th-Century-Story“, sagt Hentov. „Der Dollar schwächelt, die Inflation ist stark gesunken, der Handelskrieg ist vorbei – die Rückenwinde sind alle in Stellung.“ Das Haus sieht Chancen sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen – egal ob in lokaler Währung oder in US-Dollar.

Einzige Ausnahmen: „Wir mögen Investment Credits aufgrund der bereits sehr engen Risikoaufschläge nicht so sehr“, schränkt Kleinfeld ein. Auch lange Laufzeiten über zehn Jahre meide man – dort drohen bei steigenden Renditen Kursverluste.

Europa und Staatsanleihen: Wo Vorsicht geboten ist

Bei europäischen Aktien sieht Kleinfeld hingegen Potenzial, wenn auch differenzierter. Sie hätten im ersten Halbjahr einen Aufholeffekt gehabt und seien nun fair bewertet. „Man sollte über einzelne Sektoren nachdenken oder in die zweite Reihe gehen – mittelgroße oder kleine Titel mit Aufholpotenzial und gegebenenfalls 'Value-Tilt'.“

Eine Warnung gibt Hentov dennoch mit auf den Weg: „Die Staatsverschuldung in den Industrieländern ist ein Problem. Kein akutes, aber eine strukturelle Verschlechterung.“ Das Risiko zeige sich bereits am Anleihenmarkt. Seine Ansicht: Kurze bis mittlere Laufzeiten bis zu sieben Jahren – „da wird man noch relativ gut entlohnt“. Wer lange Staatsanleihen kaufe, gehe unnötige Risiken ein.

Deutschland: Krise und Chance zugleich

Auf die Frage nach Deutschland – Industriekrise oder Investmentchance? – antwortet Hentov mit einem scheinbaren Widerspruch: „Beides kann gleichzeitig wahr sein.“ Die Strukturkrise der deutschen Industrie laufe weiter, in gewissen Bereichen verschärfe sie sich sogar. Die Ursache sei grundlegender: „Die Europäer haben noch nicht verstanden, welche Rolle sie in der globalen Weltordnung spielen sollen. Sie werden zum Spielball zwischen den Großmächten. Die mitteleuropäische Industrie hat das Nachsehen.“

Gleichzeitig komme aber ein enormer Konjunkturschub aus der öffentlichen Hand. „Die Investitionen in Infrastruktur und Rüstung werden helfen, gewisse Industrien aufzufangen und voranzutreiben. Die Investmentchance ist präsent – vieles ist im Preis drin, aber nicht alles.“

ETF-Trends: Demokratisierung geht weiter

Im ETF-Bereich erwartet Marktbeobachter Kleinfeld eine Fortsetzung der bekannten Trends. „Die Demokratisierung der Geldanlage geht weiter. Sparpläne werden breiter genutzt, andere Assetklassen erschlossen – ob Commodities oder Rentenmärkte.“ Zudem kämen mehr aktive Strategien in ETF-Form auf den Markt.

Interessant sei auch die zunehmende Nutzung durch institutionelle Investoren – etwa als Zugangsvehikel zu Märkten wie Saudi-Arabien oder Asien.

Von Afrika bis USA: Eine Frage dominiert

Was am Ende mit Blick auf 2026 bleibt, ist eine globale Konstante: „Egal ob Afrika, Mexiko oder die USA – auf meinen jüngsten Reisen haben mich immer dieselben Fragen begleitet: KI-Blase oder nicht? Wie weiter mit US-Aktien?“, sagt Hentov. Das sei in diesem Jahr auffallend ungewöhnlich. Normalerweise gebe es große regionale Unterschiede.

Hentovs Antwort bleibt die Theater-Metapher: Wir sind am Ende des dritten Akts. Die Tragödie läuft weiter.