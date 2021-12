State Street baut ETF- Palette aus

Sechs ETFs enthalten dabei Aktien aus Schwellenländern. Neu im Angebot sind folgende Fonds:SPDR MSCI Emerging Markets ETF (ISIN: IE00B469F816)SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF (ISIN: IE00B48X4842)SPDR MSCI Asia ETF (ISIN: IE00B466KX20)SPDR MSCI Latin America ETF (ISIN: IE00B454X613)SPDR MSCI EM Europe ETF (ISIN: IE00B431K857)Der SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF (ISIN: IE00B4613386) hat zudem Zugang zum Anleihemarkt der Schwellenländer in örtlicher Währung.Zusätzlich kommen zwei Index fonds hinzu, die weltweite Aktienprodukte enthalten. Der SPDR MSCI ACWI ETF (ISIN: IE00B44Z5B48) und der SPDR MSCI ACWI IMI ETF (ISIN: IE00B3YLTY66) bilden den MSCI All Country World Index (ACWI) und den MSCI ASWI Investable Market Index (ACWI IMI) ab.Erstmals ist es europäischen Anlegern möglich, auf ETF-Basis in Schwellenländer-Nebenwerte (Aktiengesellschaften, die nur einen geringe Börsenwert haben oder in gar keinem Index vertreten sind) sowie in Emerging Market Bonds zu investieren, die in Landeswährung notieren.