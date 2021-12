Christian Hilmes 31.01.2008 Lesedauer: 1 Minute

State Street: Carey Chef für europäische Produkte

Tony Carey arbeitet ab sofort für die State Street Corporation. Das Unternehmen bietet weltweit Investmentdienstleistungen für institutionelle Anleger an. In seiner neuen Position ist Carey von Dublin aus für das strategische Produktmanagement von State Street in Europa verantwortlich.