Doppelrolle für den Private-Markets-Experten: Sven Eggers übernimmt zusätzlich zu seiner EMEA-Funktion die Leitung des Deutschland-Geschäfts bei State Street.

State Street hat Sven Eggers zum 1. Oktober 2025 zum Leiter für das Geschäft in Deutschland (Country Head Germany) ernannt. Der Manager behält parallel seine Position als Leiter Private Markets EMEA bei dem US-amerikanischen Finanzdienstleister.

In seiner neuen Funktion verantwortet Eggers die Weiterentwicklung der Länderstrategie für Deutschland sowie die Beziehungen zu Kunden, potenziellen Neukunden und Aufsichtsbehörden. Er berichtet an Denis Dollaku, Head of Business für State Street Bank International.

Bekommt neue Kompetenzen bei State Street: Sven Eggers | Bildquelle: State Street

Mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung

Eggers bringt über 23 Jahre Erfahrung im Asset- und Fonds-Servicing mit. Seine Expertise liegt insbesondere in den Bereichen Immobilien und Credit. Seit seinem Einstieg bei State Street im September 2024 leitet er das Geschäft mit Private Markets in Europa.

Zuvor verantwortete Eggers die Real-Asset-Fondsgesellschaft von AIF Capital. Weitere leitende Positionen hatte er bei Patrizia und Deka Immobilien inne, wo er Unternehmensstrategien entwickelte und umsetzte und die Beziehungen zu Kunden und Aufsichtsbehörden pflegte. Als Partner bei EY gründete er dort zudem das Beratungsgeschäft für Immobilienfonds in der DACH-Region.

Engagement in Branchenverbänden

Darüber hinaus war Eggers in verschiedenen Branchenverbänden aktiv und engagierte sich für Standards – unter anderem im ZIA (Zentrale Immobilien Ausschuss), beim BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) und bei der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung.

„Deutschland ist für unseren Erfolg als Unternehmen von grundlegender Bedeutung. Ich freue mich daher sehr, dass Sven in dieser neuen Funktion die Umsetzung unserer Strategie in diesem Markt verantwortet“, kommentiert Dollaku die Ernennung. „Sven ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit und hat seit seinem Start im vergangenen Jahr als Head of Private Markets in der Region entscheidende Fortschritte erzielt.“

Über State Street

Die Fondsgesellschaft State Street Investment Management (ehemals State Street Global Advisors) hat ihren Hauptsitz in Boston, ist im S&P 500 gelistet und verwaltet weltweit ein Vermögen von über 5 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen gehört zur State Street Corporation. State Street gilt als einer der Pioniere im ETF-Geschäft und betreibt unter anderem die bekannte SPDR-Produktpalette.