ETFs verwalten fast 20 Billionen Dollar – und stehen vor ihrer nächsten Bewährungsprobe: Nicht mehr Wachstum ist die Frage, sondern wer die Komplexität beherrscht.

ETF-Untersuchung von State Street Zu groß für die eigene Hülle

Fast 20 Billionen Dollar verwaltetes Vermögen, Nettozuflüsse von 2,4 Billionen Dollar, 2.795 neue Produkte weltweit aufgelegt: Der globale ETF-Markt hat 2025 erneut Rekorde gebrochen. State Street Corporation legt dazu den jährlichen Global ETF Outlook vor, diesmal unter dem Titel „From Wrapper to Backbone“ – und die Kernthese lautet: ETFs sind kein Nischenprodukt mehr und kein schlichtes Kostensparmodell. Sie werden zum operativen Fundament des globalen Portfoliomanagements. Wobei das Wachstum selbst nun neue Fragen aufwirft: Wer kann mit der Komplexität mithalten?

Die eigentliche Geschichte des Jahres 2025 ist nicht die schiere Größe des Marktes. Es ist der Vormarsch aktiv verwalteter ETFs. Laut State-Street-Analyse sammelten aktive ETFs weltweit 638 Milliarden Dollar ein – ein Plus von 70 Prozent gegenüber dem vorherigen Rekord von 374 Milliarden Dollar. In den USA allein beliefen sich die Zuflüsse auf 515 Milliarden Dollar; das übersteigt die gesamten passiven ETF-Zuflüsse des Jahres 2023 von 464 Milliarden Dollar. 84 Prozent aller Neuauflegungen in den USA waren aktive Produkte, und aktive ETFs vereinten 34 Prozent der Nettozuflüsse auf sich – bei einem Marktanteil am Gesamtvermögen von erst 11,2 Prozent.

Besonders auffällig ist der Vormarsch aktiver Anleihen-ETFs. Ihr Anteil an den gesamten Fixed-Income-ETF-Zuflüssen stieg 2025 auf 42 Prozent, verglichen mit lediglich 6 Prozent im Jahr 2022. State Street beziffert die Zuflüsse in aktive Fixed-Income-ETFs 2025 auf mehr als 192 Milliarden Dollar; passive Strategien kamen auf mehr als 258 Milliarden Dollar.

Die strukturelle Logik ist nachvollziehbar: Anleihen handeln überwiegend außerbörslich, Liquidität und Kursfindung sind intransparenter als am Aktienmarkt – ein Umfeld, das aktives Management begünstigt.



Gleichzeitig verschiebt sich die Kostendebatte. Aktive ETFs erzielen im gewichteten Durchschnitt eine Kostenquote von 42 Basispunkten; die komplexesten Strategien liegen bei 70 Basispunkten und mehr. In einem Segment, das lange über niedrige Gebühren definiert wurde, ist das ein Strukturbruch.

Neues Terrain, neue Grenzen

Der Expansionsdrang der Branche kennt produktseitig kaum Grenzen. Covered-Call-Strategien, Put-Write-Ansätze, Defined-Outcome-ETFs, Pre-IPO-Exposures, Multi-Coin-Krypto-ETFs: Was bislang Hedgefonds oder institutionellen Kanälen vorbehalten war, findet zunehmend den Weg in börsengehandelte Hüllen. Goldman Sachs unterstrich diesen Trend mit der Übernahme von Innovator, einem führenden Anbieter von Defined-Outcome-ETFs.

Die strukturelle Spannung ist dabei unvermeidlich: ETFs sind offene Strukturen mit kontinuierlicher Anteilsausgabe und -rücknahme. Je komplexer die enthaltene Strategie, desto schwieriger das Kapazitätsmanagement – und desto drängender die Frage, ob bestimmte Strategien überhaupt für den breiten öffentlichen Vertrieb geeignet sind. Bei ETFs mit Private-Asset-Komponenten gehen Emittenten teilweise bereits dazu über, zusätzliche private Liquiditätsquellen vorzuhalten, um die Anforderungen offener Fondsstrukturen erfüllen zu können.

Auf regulatorischer Seite lieferte 2025 einen weiteren Einschnitt: Die SEC genehmigte erstmals Ausnahmen, die ETF-Anteilsklassen innerhalb bestehender Publikumsfonds ermöglichen. Parallel dazu beschleunigte sich die Conversionwelle: Mehr als 50 Umwandlungen von Investmentfonds in ETFs fanden allein 2025 statt, womit die Gesamtzahl auf über 170 Konversionen mit einem Vermögen von mehr als 125 Milliarden Dollar stieg. Laut einer Umfrage planen 50 Prozent der ETF-Emittenten, in den nächsten zwölf Monaten mindestens einen weiteren Fonds umzuwandeln.

Europa holt auf

Europa erzählt 2026 eine eigene Geschichte – mit Verzögerung, aber mit wachsender Überzeugung. Das europäische ETP-Volumen lag Ende 2025 bei mehr als 3,2 Billionen Dollar. Aktive ETFs stehen dabei erst für rund 3 Prozent des Gesamtvermögens, vereinten 2025 aber bereits mehr als 38 Milliarden Dollar Zuflüsse auf sich – knapp 10 Prozent der gesamten Mittelzuflüsse.

Mehr als 36 Prozent aller Neuauflegungen hatten einen aktiven Schwerpunkt. Erstmals übertraf die Zahl aktiver ETF-Auflegungen die Zahl neuer passiver Aktien-ETFs; laut Deutsche Börse stieg dieser Anteil in den ersten beiden Monaten 2026 weiter an.

Die Retail-Dynamik ist strukturell relevant. Die Zahl der europäischen Retail-ETF-Investoren stieg auf 32,8 Millionen, verglichen mit 19,3 Millionen im Jahr 2022 – ein Anstieg von 69 Prozent in drei Jahren. ETFs werden inzwischen von 25 Prozent aller europäischen Anleger gehalten und von 10 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Das Wachstum war am stärksten bei 25- bis 34-Jährigen (plus 52 Prozent) und bei Frauen (plus 60 Prozent).

In Deutschland hielten 2025 laut Deutschem Aktieninstitut 14,1 Millionen Menschen Aktien, Aktienfonds oder ETFs – zwei Millionen mehr als im Vorjahr. In Frankreich verzeichnete die AMF im ersten Quartal 2025 rund 435.000 aktive Retail-ETF-Investoren und 2,3 Millionen ETF-Transaktionen, ein Plus von 130 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Euronext meldete für das erste Quartal 2026 bereits 26 Prozent mehr börslichen ETF-Handel.

Rückenwind kommt auch von der Politik: Das EU-Parlament einigte sich Ende 2025 auf ein aktualisiertes Rahmenwerk für Retail-Investments, das auf Kostentransparenz, Produkteignung und besseren Anlegerschutz abzielt – Bereiche, in denen ETFs strukturell gut aufgestellt sind.

Asien auf Kurs

Die dritte Wachstumsregion ist Asien-Pazifik, wo 2025 ein Gesamtvolumen von mehr als zwei Billionen Dollar bei Nettomittelzuflüssen von rund 300 Milliarden Dollar erreicht wurde. China überholte Japan als größten ETF-Markt der Region: Das verwaltete Vermögen chinesischer ETFs überstieg die Marke von 850 Milliarden Dollar; Japan kommt auf rund 650 Milliarden Dollar. Treiber in China waren regulatorische Reformen, thematische Strategien rund um KI und Technologie sowie aktive Fixed-Income-ETFs, die rund 30 Prozent der gesamten Anleihen-ETF-Zuflüsse auf sich vereinten.

Australien wächst schneller als erwartet: Das Marktvolumen stieg 2025 von 240 auf über 320 Milliarden australische Dollar, die Nettozuflüsse überstiegen 52 Milliarden australische Dollar. Rund 2,7 Millionen Australier investieren inzwischen in ETFs. Südkorea zählt über 1.000 gelistete ETF-Produkte bei einem Gesamtvolumen von rund 150 Milliarden Dollar; in Taiwan halten Privatanleger schätzungsweise 65 bis 70 Prozent des ETF-Vermögens – der höchste Retailanteil in der gesamten Region.

Der echte Test steht bevor

State Street prognostiziert für 2026 Zuflüsse von 2,1 Billionen Dollar allein in US-amerikanische ETFs sowie ein Wachstum des europäischen ETP-Marktes auf vier Billionen Dollar. Aktive ETFs in den USA sollen 750 Milliarden Dollar einsammeln – ein Plus von rund 50 Prozent gegenüber 2025. 85 Prozent aller Neuauflegungen sollen aktiver Natur sein. 100 weitere Mutual-Fund-Konversionen werden erwartet.

Der Bericht benennt dabei drei Problemzonen, die das Adoptions-Tempo bremsen könnten.

Erstens: Distributionsökonomie. Traditionelle Broker-Vergütungsmodelle und Revenue-Sharing-Vereinbarungen passen strukturell schlecht zu ETF-Anteilsklassen, die oft günstiger als parallele Mutual-Fund-Tranchen sind – eine Friktionsquelle mit regulatorischer Brisanz.

Traditionelle Broker-Vergütungsmodelle und Revenue-Sharing-Vereinbarungen passen strukturell schlecht zu ETF-Anteilsklassen, die oft günstiger als parallele Mutual-Fund-Tranchen sind – eine Friktionsquelle mit regulatorischer Brisanz. Zweitens: operative Reife. In Europa gaben laut einer Umfrage von Carne Ireland nur 23 Prozent der Asset Manager an, aktive ETF-Auflegungen vollständig aus eigener Kraft stemmen zu können; 93 Prozent erwarten, in den nächsten drei Jahren stärker auf externe Managementgesellschaften zu setzen.

In Europa gaben laut einer Umfrage von Carne Ireland nur 23 Prozent der Asset Manager an, aktive ETF-Auflegungen vollständig aus eigener Kraft stemmen zu können; 93 Prozent erwarten, in den nächsten drei Jahren stärker auf externe Managementgesellschaften zu setzen. Drittens: Kapazitätsgrenzen in komplexen Strategien – ein Problem, das mit steigender Produktsophistizierung strukturell zunimmt.

„Das Wachstum der ETFs hat einen Punkt erreicht, an dem die Größe der Diskussion eine neue Dimension verleiht“, sagt Joerg Ambrosius, President of Investment Services bei State Street. Der Erfolg hänge zunehmend davon ab, ob Emittenten Komplexität beherrschten und Skaleneffekte operativ nutzen könnten.

Junge Anleger machen ETFs unterdessen zur Basisanlage: Bei Millennials machen ETFs im Schnitt 30 Prozent des Portfolios aus, bei der Generation X 26 Prozent, bei Babyboomern 21 Prozent. Das Wachstum läuft – die Frage ist, wessen Infrastruktur Schritt hält.