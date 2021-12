State Street untersucht Finanzen und Technik

Der Bericht mit dem Titel „The Evolving Role of Technology in Financial Services“ konzentriert sich auf die Bereiche Analyse, elektronischer Handel und Regulierung sowie Portfolio- Allokation und -Modellierung.Er zeigt, wie sich Technologien der nächsten Generation wie etwa Cloud Computing auf die Finanzdienstleistungsbranche auswirken werden. Laut Bericht bieten sich den Investoren historische Vorteile durch stärkere Automatisierung, Kapazität auf Bestellung, schnellere Entwicklung neuer innovativer Produkte zur Marktreife (darunter auftragsbezogene Analysen und Daten) sowie durch größere Sicherheit und verbesserten Kundenservice.Den kompletten Report in englischer Sprache können Sie hier herunterladen